Danu nájdenú na Krku pomohla identifikovať aj bývalá šéfka v USA: Dva fakty, ktoré zaujali odborníka

Mysteriózny prípad ohromil celý svet! Keď 12. septembra chorvátsky rybár objavil na ťažko prístupnej pláži ostrova Krk doráňanú ženu, nikto netušil, o koho ide.

Trpela stratou pamäti a nemala doklady. Aby policajti rozplietli sieť chýbajúcich informácií o jej identite, zverejnili jej fotografiu na internete. Jednou z osôb, ktorá im pomohla zistiť, že nájdenou ženou je slovenská šperkárka Dana (57), bola aj jej bývalá šéfka z Los Angeles.

Fotografiu uverejnenú na sociálnej sieti si všimli aj ľudia v USA. V Los Angeles na zábere spoznala Slovenku Danu (57) aj podnikateľka Nina Smidt, ktorá bola jej šéfkou v jednom z miestnych butikov, kde sa predávali remeselné klenoty. Šperkárka zo Slovenska žila v USA od svojich 19 rokov a patrila medzi známe tváre v tomto biznise. „Spoznala som ju okamžite. Bola ozaj dobrá zamestnankyňa, bola múdra a navyše vynikala dobrosrdečnosťou,“ opísala ju Nina pre The Daily Beast. Podľa Niny mala táto predajňa zmluvu s organizáciou starajúcou sa o ľudí v núdzi a Dane tam vybavili miesto v ateliéri, kde mohla uplatniť svoj talent.

A ten bol skutočne značný! Veď pred rokmi jej módne doplnky nosili hviezdy, ako sú Brigitte Bardot či Diana Ross.povedal na polícii a prispel tak k objasniu identity ženy z Krku. Dana žila v USA do roku 2015, potom sa presťahovala do Írska.Obrovskou mierou k jej identifikácii pomohli aj ľudia z Trenčína, odkiaľ Dana pochádza, ktorí okamžite kontaktovali políciu.

Prípad zaujal odborníka

Prípad nájdenej šperkárky z Trenčína zaujal aj súdneho znalca a klinického psychológa Dušana Kešického. „Tu je zaujímavá skutočnosť, že sa spájajú dva aspekty. Jeden je sociálny a druhý je medicínsky. Ten sociálny spočíva v tom, že žila relatívne izolovaným spôsobom života, presúvala sa po svete a zdá sa, že nemala celkom blízke väzby na iných ľudí. V opačnom prípade by už niekomu chýbala. Mohlo sa stať, že by ju nenašli a ešte hodnú chvíľu by ju nikto nehľadal,“ hovorí skúsený odborník.

„Podľa fotiek mohla utrpieť úraz hlavy. Je pravdepodobné, že niekde spadla, keďže mala doudieranú tvár. V dôsledku takéhoto nárazu dochádza k celkovej zmätenosti. Tá zmätenosť tam bola zjavná, pretože sa prejavovala jednak stratou pamäti a jednak poruchou identifikácie. Keby tam bola s niekým a spadla by, ten človek, ktorý by bol s ňou, by jej pomohol a zavolal pomoc. Na tom prípade by potom nebolo nič záhadné a každému by bolo jasné, čo sa stalo. Potom by to nebolo ani zaujímavé,“ dodal uznávaný špecialista Kešický.

Podľa našich informácií Dana zostáva naďalej v opatere chorvátskych zdravotníkov v nemocnici v Rijeke. Komunikuje výhradne po anglicky a okrem straty pamäti netrpí žiadnym iným zranením. V najbližších dňoch by mohla byť prepustená a vrátiť sa na Slovensko.