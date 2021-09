Známy youtuber Tuči lieta v problémoch: Privlastnil si firemné auto?!

Známy youtuber v problémoch! Na mušku si ho vzala známa facebooková skupina HAKA – hľadá sa auto krádeže automobilov.

Tuči, ktorý sa preslávil vtipnými videami na Youtube, má problém. Známa facebooková stránka HAKA – Hľadá sa auto krádeže automobilov tvrdí, že youtuber odišiel preč s firemným autom. Na prípad upozornili Bratislavské noviny. "Známy youtuber Tuči sa skutočne predviedol. Svojim kolegom zahlásil, že si berie kľúče od služobného vozidla, pretože jeho dcérka je v nemocnici a on ho súrne potrebuje. Vraj je to otázka života a smrti. Preto si bez súhlasu majiteľa berie kľúče a s autom mizne. Majiteľ na krádež spočiatku reaguje podráždene, ale chce veriť, že asi bol jeho zamestnanec mimo a možno auto skutočne súrne potreboval. Lenže od krádeže však ubehlo viac dní a on už stráca trpezlivosť. Tučiho kontaktuje a informácie, ktoré sa dozvie ho nepotešia. Nejde o žiadnu chorú dcéru. S autom je v Belgicku, kde chce zostať žiť. Preto sa majiteľ rozhodol podať trestné oznámenie," napísala HAKA na Facebooku.

Youtuber však stránke poskytol aj svoje vysvetlenie. „Som si plne vedomý toho, že to vyzerá ako krádež, ale keďže ja som auto mal a mal som v pláne vrátiť mu ho naspäť, lebo to nie je moje auto. Mal som ho vrátiť v nedeľu, ale ostal som sám s malou dcérou a konal som v strese. Auto chcem vrátiť samozrejme naspäť,“ priznal Tuči.

HAKA uvádza, že ide o auto Renault Scenic s číslom PK 608 AS, rok výroby: 2002. Podľa HAKA vozidlo zmizlo 15. septembra spred reštaurácie Kamenná v Modre. Auto je šedej metalízy, na ľavej strane oškreté. Na auto je splynovač, má prevalenú kapotu a ťažné zariadenie. "V prípade, ak niekde hľadané vozidlo uvidíte alebo nájdete, ihneď volajte linku polície (158) a následne HAKA tím na čísle: 0910666910," dodáva HAKA na Facebooku s tým, že z podniku zmizli aj tri litre tvrdého alkoholu.

Tuči sa na Youtube preslávil vtipnými videami. Medzi najpopulárnejšie patrí video s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským.