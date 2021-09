Zemiakový teambuilding: Kolektív úradníkov z Hriňovej nedá na svoju tradíciu dopustiť

V jednote je sila! V Hriňovej (okr. Detva) v posledných rokoch idú zamestnanci úradu na prenajaté políčko a spoločne vyberajú „obecné zemiaky“, aby sa stmelil kolektív a navyše úroda poslúži pri naplánovaných akciách.

Úradníci vôbec nefrflali, ochotne si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Koľko kíl nazbierali a ako dlho im to trvalo?

„So sadením zemiakov sme začali pred desiatimi rokmi, keď sme založili tradíciu podujatia Gazdovanie na hriňovských lazoch. Potrebovali sme políčko s obilninami a so zemiakmi, aby sme mohli návštevníkom ukázať tradičné postupy pri gazdovaní,“ vysvetlil primátor Hriňovej Stanislav Horník. Vždy na jar sa teda krumple strojovo zasadia, počas roka sa aj postriekajú a na jeseň ich treba vybrať zo zeme. Kroky tridsiatky úradníkov tak počas jedného dňa putujú na políčko s rozlohou štvrť hektára.

Na pomoc im chodí aj furman s dvoma koníkmi, ktoré zemiaky vyorú zo zeme. „Nemáme klasický teambuilding ako ostatní, ale stretneme sa na čerstvom vzduchu pri robote. Je to taký psychohygienický deň. Veľa sa pri tom nasmejeme, pozabávame, je to pre nás vítaná zmena,“ ozrejmil Horník. Tento rok bola úroda slabá, vlani to bolo opačne, zamestnancom úradu nestačila korba na vétrieske. Tento rok nazbierali len 10 vriec. Vykopané zemiaky potom putujú do tradičnej hlinenej pivnice, ktorú majú v drevenici legendárneho lúčničiara Štefana Nosáľa. Časť krumpľov slúži aj ako výslužka pre šikovných úradníkov, väčšinu však využijú na ďalších mestských akciách. Podľa primátora sa z nich robia tradičné hriňovské pacále na špoherte.