Pandémia vzala Bratislavčanovi Jánovi prestížne zamestnanie: Na príležitosť vrátiť sa stále márne čakám!

Vysnívanú prácu mu vzala pandémia! Artista Ján Petrovič (41) vystupoval v predstaveniach najznámejšieho umeleckého cirkusu na svete Cirque du Soleil.

COVID-19 však ukončil všetky predstavenia a Ján sa z Ameriky vrátil do rodného mesta. Už rok a pol čaká, že ho prestížny cirkus povolá naspäť do svojej šou. Zatiaľ sa ako bývalý úspešný gymnasta rozhodol odovzdávať svoje skúsenosti svojim malým zverencom v Bratislave.

Cesta úspešného Slováka do prestížneho svetového cirkusu nebola jednoduchá. „V roku 2003, keď som súťažil na majstrovstvách sveta v športovej gymnastike, si ma všimli skauti Cirque du Soleil,“ spomína na svoje začiatky. „Typologicky som sa im pozdával, oslovili ma cez môjho trénera Martina Zvala. A v roku 2004 som dostal pozvánku do 4-mesačného tréningového kempu v Montreale.“ Po jeho absolvovaní ho však nevzali, pretože v predstavení, na ktoré sa špecializoval, nemali voľnú pozíciu. Napriek tomu neodchádzal smutný, nabral tam množstvo skúseností.

„Odišiel som do Japonska, do jedného z tamojších tradičných cirkusov vystupovať na trampolínach,“ spomína na najťažšie časy vo svojej kariére. Postavenie umelca v tradičnom cirkuse je totiž zásadne iné ako v Cirque du Soleil. „Súčasťou zmluvy tam bolo aj skladať a rozkladať celú šou, so stanom aj s tribúnami, trúbky boli oceľové, ťažké a išlo o jednu z najťažších prác, ktorú si viete predstaviť,“ opisuje.

Z jedného cirkusu do druhého

Dobrá správa prišla po roku a pol. Ján dostal angažmán v šou Saltimbanco, s ktorou absolvoval tisícky predstavení. Po skončení prvého kontraktu ho oslovila konkurencia - Franco Dragone, ktorá je vo svete vnímaná medzi artistami na rovnakej úrovni ako Cirque du Soleil. „V Dragone som bol niekoľko rokov, neskôr už aj ako tréner. V roku 2019 som dostal možnosť zabojovať o nový kontrakt so Cirque du Soleil v Las Vegas. Pôsobil som tam v kasíne Bellagio v šou ,O‘, v jednej zo siedmich tamojších scén, ktoré v meste cirkus má,“ spomína šikovný umelec.

Vodné šou

Väčšinu svojej profesionálnej artistickej kariéry v zahraničí sa Ján špecializoval na vodné šou, ktoré sú náročné aj na skoky do vody z veľkej výšky, akrobaciu nad vodou i pod ňou. Prácu snov mu v marci 2020 prekazila covidová pandémia. „Všetky hromadné podujatia boli v USA a takmer na celom svete zakázané, a tak sme prišli o prácu.“ Situácia sa pomaly lepší a produkcia cirkusu postupne povoláva späť svojich umelcov. Ján však zatiaľ na príležitosť vrátiť sa stále márne čaká.