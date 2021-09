Máme najväčšie nárasty covid prípadov na svete: Podľa analytika nás to najhoršie ešte len čaká

Vrchol nás ešte len čaká ! Už tento týždeň sme sa v počte prípadov za jeden deň blížili k tisícke. Podľa odborníkov sme spolu s Rumunskom v tomto smere najrýchlejšie rastúcou krajinou na svete.

To najhoršie nás však ešte len čaká. Vrchol tretej vlny by sme mali podľa dát zaznamenať pred Dušičkami. Analytik Ivan Bošňák Novému Času prezradil, aké nás čakajú Vianoce a či si máme objednávať lyžovačku na Slovensku.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Za posledný týždeň sme v počte covid prípadov narástli o neuveriteľných 100 %. Treba však povedať, že to bolo spojené aj s tým, že minulý týždeň bol sviatok a testovalo sa menej. „Takýto nárast sa síce už opakovať nebude, ale treba si uvedomiť, že sme momentálne v Európe krajinou, ktorá rastie najviac,“ vysvetlil analytik Ivan Bošňák.

Pozitívnou správou ale za ostatné dni je, že tempo očkovania sa pomaly začína zvyšovať. „Rastú nám počty očkovaných, už to nie je tisícka za deň, za štvrtok to bolo napríklad 3 000 ľudí. Pripisujem to tomu, že ľudia sa zľakli. Keď to vidia vo svojom okolí, dajú sa zaočkovať.To sme videli aj v Španielsku aj v Portugalsku a práve Portugalsko je dnes najzaočkovanejšia krajina na svete, kde je 85 % zaočkovanosť, majú zaočkovaných takmer všetkých seniorov, pritom v júni to bola najpostihnutejšia krajina deltou po Británii,“ uviedol analytik.

Pokojné Vianoce?!

Podľa krajín, s ktorými sa porovnávame, ako sú Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko či Slovinsko, by sme za tri týždne mali byť podľa výpočtov analytikov niekde na čísle 3 000 za deň. „Kulminovať by sme mali pred Dušičkami. Tak sa ochorenie vyvíjalo aj v iných krajinách, kde vrchol bol dosiahnutý do 2 mesiacov, čiže keď sme začali v polovici augusta, tak niekedy na konci októbra by to malo vrcholiť,“ hovorí Bošňák s tým, že potom by mal začať počet prípadov pozvoľna klesať.