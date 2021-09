Majetok odsúdeného Dušana Kováčika: Čo všetko prepadne štátu! Kráľovské zárobky a to nie je všetko

Bývalý špeciálny prokurátor prišiel o majetok! V pondelok sa uskutočnilo dlhoočakávané súdne pojednávanie s Dušanom Kováčikom.

Súd mu okrem 14 rokov za mrežami nadelil aj prepadnutie majetku. Práve jeho majetok vyvolával kontroverziu. V minulosti sa Kováčik bránil tým, že žiadne veľké majetky nemá. Stihol ich prepísať na iné osoby? Aké mal možnosti a čo všetko mu vlastne prepadne v prospech štátu?

Na súdoch sa Kováčik obhajoval tým, že v žiadnom luxuse nežije. „Keď bola robená domová prehliadka, bolo tam neskutočne veľa operatívcov. Každý sa chytal za hlavu, že toto nie je nejaká lukratívna vila,“ povedal. Vzhľadom na nadštandardné zárobky si podľa vlastných slov v súkromí dožičil menej prepychu. Je možné, že stihol svoje majetky prepísať na iné osoby? „Kým nie je rozhodnuté o tom, že majetok obvineného sa zaisťuje, ten môže s ním voľne nakladať,“ píše advokát Róbert Bános.

Kováčika zadržala NAKA 22. októbra minulého roku. Súd jeho majetok však zaistil v januári tento rok, odkedy s ním de facto nemohol ďalej narábať. Na prepis majetku tak mal necelé tri mesiace. „V danom kontexte je možné uvažovať najmä o tom, že obvinený prepis majetku nevykonal práve kvôli tomu, aby na seba neupútal zbytočnú pozornosť, prípadne určité podozrenie. Pri prevode nehnuteľností je napr. nutné, aby podpis prevodcu bol vykonaný s osvedčeným podpisom, avšak obvinený môže požiadať, aby ho v príslušnom ústave navštívil aj notár na účely overenia podpisu, teda možnosti na vykonanie prevodu majetku existujú,“ doplnil Bános. Kováčik sa po odsúdení ľutuje v otvorenom liste a cituje Pelíšky: Rozkaz znel jasne!

Možno však brať do úvahy aj to, že Kováčik do poslednej chvíle nepočítal s tým, že ho odsúdia. V januári 2021 mu tak zaistili rodinný dom v Skalke nad Váhom neďaleko Trenčína, ktorý mal v spoluvlastníctve so svojou manželkou.