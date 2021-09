Piatkové rokovanie v parlamente ukončili skôr: V pléne neboli predkladatelia zákonov

Piatkové rokovanie 40. schôdze Národnej rady (NR) SR ukončili poslanci skôr ako zvyčajne.

V pléne chýbali predkladatelia návrhov zákonov a ďalšie sú termínované na budúci týždeň. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) preto prerušil schôdzu do utorka (28. 9.) do 9.00 h. V rokovacej sále sedelo menej ako desať poslancov. V závere dňa poslanci rokovali o návrhu novely zákona o cestnej premávke, ktorý predložili poslanci za SaS a OĽANO. Návrh hovorí, že vedenie motorových trojkoliek by malo byť na Slovensku umožnené držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. V súčasnosti je potrebné vodičské oprávnenie skupiny A. V piatok dopoludnia tiež poslanci hlasovali o návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Poslanci ho vo funkcii podržali, proti jeho odvolaniu bolo 69 z prítomných zákonodarcov.

V utorok ráno by mali poslanci začať rokovaním o novele zákona o verejnom obstarávaní od vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina). Prebrať tiež majú novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z dielne rezortu dopravy a vládny návrh zákona o významných investíciách, ktorý predložilo ministerstvo hospodárstva.