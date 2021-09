Daniela nájdená na Krku zabudla rodnú reč, spolužiačka odhaľuje: Na Slovensku bola nešťastná!

Slovenku Danielu našli zranenú, dezorientovanú a so stratou pamäti na chorvátskom ostrove Krk.

O Danu sa starajú lekári v nemocnici v Rijeke. V prvom rade sa snažia zistiť, čo amnéziu spôsobilo, aby mohli nasadiť primeranú liečbu. Jej stav môže byť spôsobený zranením hlavy, mozgu, pomliaždením, epilepsiou, porážkou, ale i začínajúcou demenciou. Lekári sa tiež snažia zistiť čo najviac o jej doterajšom živote, aby sa s ňou mohli rozprávať o veciach, ktoré sú jej povedomé. Dana zatiaľ hovorí len po anglicky, rodnú reč podľa lekárov zabudla. Spočiatku vravela po anglicky so slovanským prízvukom, to sa však po pár dňoch upravilo a teraz hovorí perfektnou angličtinou bez prízvuku.

Prekvapená rodina

Rodina Daniely až do jej nájdenia netušila, kde sa nachádzala. „Ani sme nevedeli, že je tam, a, samozrejme, sme radi, že je v poriadku. Vyjadrovať sa k tomu nebudem, na to je oprávnená moja mama, neviem k tomu nič viac povedať,“ povedala jej príbuzná. Viac o Daniele prezradila jej bývalá spolužiačka Anna. „Hneď ako som zbadala fotografiu, vedela som, že to je ona. Chodili sme spolu do školy. Daniela ušla zo Slovenska v roku 1984. Až neskôr sme sa dozvedeli, že žije v Amerike, že sa jej darí a že sa vydala,“ prezradila Anna a vzápätí dodala, že na Slovensko sa vrátila až o niekoľko rokov neskôr.