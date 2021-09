Kováčik sa po odsúdení ľutuje v otvorenom liste a cituje Pelíšky: Rozkaz znel jasne!

Srdcervúci odkaz z väzenia! Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik (59) sa rozhodol prehovoriť.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po všetkom, čo má na rováši, vrátane odsúdenia za prijatie 50-tisícového úplatku a odmietnutia podania sťažnosti za prepustenie šéfa mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku stále tvrdí, že je nevinný.

Dušan Kováčik adresoval verejnosti otvorený list, v ktorom sa vyjadril k svojmu predchádzajúcemu konaniu. Kováčik v liste prirovnáva súdny proces k totálnej fraške. Samotný rozsudok preňho nebol prekvapením. „Vôbec nie! Vzhľadom na celý priebeh prípravného konania, ako aj hlavného pojednávania som nič iné ani nemohol očakávať,“ doplnil Kováčik v liste.

Pre vysvetlenie, prečo to tak vníma, pripomenul hlášku z filmu Pelíšky: „Rozkaz znel jasne! A to už odo dňa 22. 10. 2020, keď som bol zadržaný: KOVÁČIK MUSÍ SKONČIŤ!“ Počas procesu podľa neho neboli rešpektované základné zásady trestného konania. Kováčikov obhajca na tlačovej konferencii spomenul, že sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská zamietla takmer 70 návrhov na vykonanie dôkazov. „Sme presvedčení, že vykonanie týchto dôkazov by preukázalo, že Kováčik sa skutku nedopustil,“ povedal Erik Magál.