Dostane Zuzana zo Solivaru 400-tisíc? Politici Matoviča zvozili, toto si za klobúk nedá

Získa Zuzana zo Solivaru svoju vytúženú výhru?

Zatiaľ čo v stredu po rokovaní vlády to vyzeralo veľmi pravdepodobné, nádej mladej ženy na zisk 400 000 eur sa pomaly začína rozplývať. Nie je totiž isté, či návrh z dielne ministerstva financií, na základe ktorého by mohla prísť k tejto závratnej sume, prejde aj parlamentom. Tešili sa v Solivare predčasne, alebo sa expremiérovi Igorovi Matovičovi (48) predsa len podarí svoj návrh presadiť?

Proti iniciatíve ministra financií sa jednoznačne postavila SaS, ktorá je už druhou najsilnejšou koaličnou stranou a jej hlasy sú tak pre prijímanie akýchkoľvek zákonov kľúčové. „Nebudeme za to hlasovať, tak ako sme nehlasovali predtým za očkovaciu lotériu. Nepovažujeme za správne, aby sa takto účelovo písali zákony pre konkrétne zlyhanie. Taktiež si nemyslíme, že zákon spĺňa kritériá skráteného legislatívneho konania,“ vyjadril sa pre Nový Čas hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Opatrní sú v tomto smere aj v strane Sme rodina Borisa Kollára a do podpory nového opatrenia sa ani oni rozhodne nehrnú. Odvolávajú sa pritom zatiaľ najmä na zamietavé stanovisko SaS. „Vzhľadom na to, že strana SaS má k tomu výhrady, tak by bolo dobré, aby minister financií inicioval ešte rokovanie, aby sme tieto výhrady vyjasnili a mohlo to potom prejsť celou koalíciou,“ povedal nám predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Strana Za ľudí, ktorá v parlamente momentálne disponuje už len štyrmi kreslami, sa k tejto otázke až do našej uzávierky nevyjadrila. Istá by tak mala byť zatiaľ len podpora Matovičovho hnutia OĽaNO, ktorá však na prijatie návrhu vôbec nestačí. Nedá sa rátať ani s podporou zo strany opozície, ktorá Matovičov návrh úplne „zvozila“.