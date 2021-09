Úžas v Dolných Krškanoch: Pri stavbe našli 4-tisíc rokov staré pohrebisko!

Bude stáť na obrovskom pohrebisku! Zem v nitrianskych Dolných Krškanoch odkryla svoje tajomstvo skryté po tisícročia.

Archeológovia tu objavili približne 200 hrobov zo staršej bronzovej doby. Zachované kostrové pozostatky, ale aj šperky a iné nálezy opatrne odkrývajú, aby ich mohli previezť, na mieste totiž bude stáť výrobná hala. Niektoré kosti sú neporušené, iné hroby boli v tej dobe vykradnuté, nadšenci histórie sa však majú na čo tešiť.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Odkryté hroby, kostrové pozostatky rôznych veľkostí a v rôznych polohách. Tak to momentálne vyzerá na mieste, kde o pár mesiacov bude stáť nová výrobná hala jednej z nitrianskych firiem. Stavenisko odhalilo 4-tisíc rokov staré pohrebisko zo staršej bronzovej doby. Nadšeným archeológom sa podarilo nájsť asi 200 hrobov, ktoré ukrývali nielen pozostatky, ale aj rôzne vzácne šperky či nádoby. „Určite ide o jedno z najväčších pohrebísk v okolí, myslíme si, že pokračuje ešte ďalej. Prvé hroby sme odkryli už pri stavaní prvej haly, toto je ďalšia časť,“ hovorí archeologička Monika Gabulová (41).

Ležia tu bojovníci?

Prekvapením boli takmer neporušené kostry, hoci niektoré hroby boli vykradnuté. „Tie krádeže pochádzajú ešte z tej doby, vieme to určiť podľa toho, že na kosti je sfarbenie od toho, ako tam bol napríklad šperk,“ vysvetľuje ďalšia z archeologičiek Klaudia Daňová (43). Unikátne je aj rozloženie ostatkov. „V tejto oblasti pochovávali ženy otočené na východ, mužov smerom na západ. To sa týkalo aj detí, nerobili rozdiely,“ ukazuje Gabulová.

A hoci mali na zvyky a napríklad aj šperky neskôr vplyv noví osadníci, pohrebov sa to netýkalo a rituál si len v tejto oblasti zachovali. „Našli sme tu aj ostatky statných mužov, ktorí boli zabití nejakým šípom alebo kopijou. Sfarbenie na chrbtici to jasne dokazuje, predpokladáme, že to boli bojovníci,“ zohne sa archeologička Daňová nad kostru muža, ktorý tu stratil život pri boji pred 4-tisíc rokmi. Výnimočné nie sú ani detské hroby. „Je ich tu veľa, ako pri každom takom nálezisku. V tej dobe bola vysoká úmrtnosť detí,“ svorne tvrdia odborníci. Na prácu majú pol roka. Začali pred dvoma mesiacmi, potom sa začne so stavbou haly. Robotníci sa tak budú prechádzať na miestach, kde pred tisícročiami oplakávali svojich blízkych naši predkovia.