Mária (71) je najstaršia sestrička z Kramárov: Najťažšie chvíle zažila kvôli covidu!

Svoj život zasvätila pomoci druhým! Mária Sakolciová (71) z obce Kajal (okr. Galanta) je skutočná sestrička z Kramárov.

V nemocnici na bratislavských Kramároch totiž pracuje neuveriteľných 53 rokov! Už 36 rokov pritom pôsobí na oddelení geriatrie, kde sa cez druhú vlnu starala aj o pacientov s ochorením COVID-19. Dlhoročná zdravotníčka vraví, že pracovať tam bude, kým jej budú slúžiť ruky a nohy.

Mária (71) ako sestrička začala pracovať už v roku 1968. Odvtedy každý deň až doteraz dochádza, aby sa starala o tých, ktorí si sami pomôcť nevedia. „Nastúpila som hneď, ako sa otvorili Kramáre. Som tu ako taký inventár,“ žartuje. Spomína, že v minulosti bolo pre ňu dochádzanie do práce náročnejšie. „Keď nám prestal chodiť autobus z dediny na vlak, museli sme chodiť pešo do susednej dediny. Každý deň, o štvrť na 4 ráno, 25 minút. Či bolo vonku mínus 20, alebo nie, museli sme ísť,“ spomína.

Počas 50 rokov jej pôsobenia sa toho zmenilo naozaj veľa. Injekčné striekačky boli kedysi sklenené, ihly zas kovové. „Teraz sa všetko raz použije a hneď vyhodí. Keď som začala pracovať na geriatrii, mala som na starosti 30 ľudí, musela som robiť všetko,“ hovorí Mária a dodáva, že hoci sa situácia zlepšila, v zdravotníctve stále chýba personál.

Počas kariéry zažila Mária mnoho zážitkov. Často sa so svojimi pacientmi aj zblížila. „Pomáhala som im so všetkým. Sprchovala som ich, ženám som natáčala vlasy. Jedna z nich, ešte za komunizmu, si ma chcela adoptovať za svoju dcéru. Keď nakoniec zomrela, ešte mesiac som plakala vždy, keď som prišla do jej izby,“ spomína ešte dnes so slzami v očiach. Taktiež sa jej mnohokrát stalo, že ju pacient udrel či jej nadával. U starších a chorých pacientov je to však podľa nej normálna vec, ktorú musela akceptovať.