Bratislava dosiahla plnú 75-pecentnú zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 vo vekovej kategórii od 50 rokov.

Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. „Na túto správu sme netrpezlivo čakali. Znamená to, že pri prepínaní COVID semafora sa farba nášho mesta bude znižovať o dva stupne oproti farbe, akú by sme na základe incidencie a ostatných parametrov semafora mali mať," uviedol primátor a zároveň poďakoval všetkým obyvateľom za zodpovedné správanie, vďaka ktorému by sa mali bezpečnostné opatrenia v meste zmierniť.