Martinčan ostal s dlhým nosom: Zásielky z Číny sa k mužovi nedostanú, budú zlikvidované

Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy 18 balíkov s 36 pármi značkovej športovej obuvi, ktoré si objednal muž z Martina.

Ako informovala hovorkyňa Colného úradu Žilina Božena Chríbiková, zásielky z Číny mu doručené nebudú, keďže sa preukázalo, že sú to napodobeniny značkových tenisiek.



Žilinskí colníci už pri zastavení prvej z 18 zásielok zistili, že vykazuje znaky falzifikátov. „Oslovený držiteľ ochrannej známky potvrdil, že obuv je označená reprodukciou ochrannej známky, čím došlo k porušeniu práv duševného vlastníctva. Desiatky párov tenisiek sa k adresátovi už nedostanú, ale budú zlikvidované," uviedla Chríbiková.



Podľa jej slov do skladu žilinského colného úradu so zadržaným tovarom počas tohto roka pribudli viaceré falzifikáty, a to napríklad vonné sviečky, kocky hlavolamov, stavebnice, kabelky, textil aj obuv. „Našli ich príslušníci finančnej správy v Žilinskom kraji v predajniach aj osobnom vozidle, ktoré zastavili na ceste. Zaistené veci, ktoré nebude možné použiť na humanitárne účely, zničia na základe platnej legislatívy," dodala Chríbiková.