Zdrvená rodina oplakáva manželov († 71, † 69) z Levíc: V Chorvátsku ich na bicykloch zmietol bavorák

Obrovská tragédia na okresnej ceste neďaleko chorvátskeho Šibenika! Manželia Helena († 71) a Anton († 69) boli na výlete na elektrobicykloch, keď do nich v obrovskej rýchlosti vrazil vodič BMW s nemeckou značkou.

Obľúbený pár z Levíc zrážku neprežil. Plače za nimi každý, kto ich poznal. Blízki teraz musia zariadiť prevoz tiel domov, ako však sami vravia, nevedia, kedy sa ich podarí priviezť späť na rodnú zem.

Krásny výlet na elektrobicykloch po Chorvátsku sa skončil pre manželov Helenu († 71) a Antona († 69) fatálne. Chorvátsky denník Večernji list v utorok zverejnil podrobnosti nehody, ktorá sa stala v piatok predpoludním na okresnej ceste neďaleko Šibenika. Ako predtým informoval Dnevnik.hr, pri zrážke s autom zahynul 69-ročný muž a 71-ročná žena zo Slovenska, ktorí po ceste šli na elektrobicykloch.

Podľa miestnej polície vodič zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam na mokrej vozovke a v zákrute prešiel do protismeru, kde narazil do slovenského občana, idúceho na elektrobicykli. Polícia predpokladá, že auto následne narazilo do nízkeho kamenného múra, od ktorého sa potom odrazilo a zachytilo aj slovenskú cyklistku, napísal Večernji list.

„Vzhľadom na silu nárazu obaja cyklisti spadli na zem, pričom auto po kolízii s druhým bicyklom zastavil až náraz do kamenného múra. Ťažko zranených cyklistov následne záchranári previezli do nemocnice v meste Šibenik, kde napriek snahe lekárov obidvaja podľahli zraneniam,“ informovala chorvátska polícia prostredníctvom Dnevnika. Dodala, že vodič BMW skončil vo väzbe a je obvinený zo zavinenia dopravnej nehody.