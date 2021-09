Americký basketbalista Chris Perry, ktorý si na Slovensku odsedel 4 roky: Čo som sa naučil v base

Opustil múry basy a musí odísť! Americký basketbalista Chris Perry (26) prišiel v roku 2017 do hornej Nitry hrať basketbal. Krátko po svojom príchode však čelil niekoľkým obvineniam.

V apríli 2018 ho Okresný súd v Prievidzi uznal za vinného zo zločinu znásilnenia, zločinu sexuálneho násilia a tiež zo zločinu vydierania vtedy iba šestnásťročnej Prievidžanky. Vymerali mu trest 7 rokov nepodmienečne. Odvolací Krajský súd v Trenčíne však vrátil prípad na prejednanie prvostupňovému súdu. Z pôvodných 5 bodov obžaloby ostal jeden - zločin vydierania, za ktorý mu vymerali štyri roky nepodmienečne. V pondelok popoludní opustil brány väzenia v Dubnici nad Váhom.

Prvé kroky Perryho na slobode viedli na oddelenie Cudzineckej polície v Trenčíne, kde strávil takmer 4 hodiny. „Ani som nevyšiel z brány a už ma tam čakala polícia, že musím ísť s nimi. Veľmi som sa zľakol,“ opísal prvé okamihy na slobode americký basketbalista. Po odpykaní celého trestu ho čakalo ďalšie nemilé prekvapenie.

„Oznámili mi, že mám zakázaný vstup do celej Európskej únie na 3 roky a do 10 dní musím opustiť Slovensko. Ale za čo? Svoj trest som si odpykal a teraz mi naparili ešte ďalší trest?“ pýtal sa Perry perfektnou slovenčinou. Podľa jeho slov mu nezostávalo nič iné, iba sa neľahký jazyk v base naučiť. „Mal som hrať basketbal, ale kvôli nedorozumeniu som namiesto toho strávil 4 roky vo väzení. Príliš som dôveroval ľuďom a urobil som zlé rozhodnutie,“ povzdychol si.

Osudné stretnutie

Podľa jeho slov po návrate zo svojho prvého zápasu za prievidzský tím za ním prišla vtedy iba 16-ročná Cynthia. „Mali sme zápas v Leviciach, ona ma už čakala, že sa musíme porozprávať. Išla so mnou hore, že keď jej nedám peniaze, tak zavolá otcovi, a že pôjdem do basy. Bol som k nej odmeraný, že môže volať aj hneď. Ona otvorila okno a kričala na kamarátku. Mali to všetko pripravené,“ tvrdí Američan.