Zvyšovanie cien, aké sme tu nemali 9 rokov: O koľko vás oberie inflácia? Hrozivé prognózy odborníkov

Ak máte pocit, že sa vám v obchode pri pohľade na ceny zjavujú všetci svätí, je to v poriadku. Nejde o fatamorgány, ale o realitu.

A tá je dnes taká, že inflácia, teda rast cien, je na takom prudkom vzraste, aký tu nebol deväť rokov. V auguste dosiahlo zdražovanie medziročný rast až 3,8 %. Môže za to hlavne pohyb na svetových burzách či dosah pandémie.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku rastú najrýchlejšie od októbra 2012. Augustová inflácia sa v krajine podľa údajov Štatistického úradu zdvihla medziročne o 3,8 percenta a podľa analytikov zvyšné mesiace tohto roka zmenu neprinesú. Pod jej rast sa výrazne podpísali drahšie potraviny. Okrem nich ťahali infláciu smerom nahor aj vyššie ceny ropy a vyššie ceny za bývanie. Ako sa vyjadrila Jana Glasová z 365.banky: „Najväčšiu časť z nášho rodinného rozpočtu odčerpávajú každý mesiac potraviny a bývanie. Ceny za bývanie a energie boli v auguste o 2,2 % vyššie ako pred rokom a výrazne sa teda podpísali pod rast inflácie. Smerom nahor sú tieto ceny ťahané silným rastom cien stavebných materiálov.

Aktuálna materiálová kríza vo svete totiž spôsobuje výrazné zdražovanie nedostatkového tovaru vrátane stavebných materiálov.“ Zabudnúť nemôžeme ani na drahšie tabakové výrobky. A tí, ktorí rozmýšľajú o kúpe vlastnej nehnuteľnosti, to budú mať čoraz komplikovanejšie. „Ceny bytov sa zvýšili ku koncu augusta za posledné tri roky až o 34,8 %,“ konštatuje na základe údajov Realitného barometra analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. Summa summarum do peňaženiek máme dnes oveľa hlbšie ako pred rokom a inflácia nám z každých 100 eur ukradne z peňaženky 4 eurá. A toto negatívne tempo sa nekončí, podľa analytikov ešte do konca roka poriadne naberie na rýchlosti.

