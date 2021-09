Trpké slová riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice: O chvíľu sa dopracujeme k tomu, že ľudia pôjdu na balkón a budú nás opľúvať

Nemocniciam chýbajú páky na kontrolovanie ľudí v rámci OTP, lekári a zdravotníci sú demotivovaní a ľudia nedisciplinovaní. Myslí si to riaditeľ nemocnice v Starej Ľubovni Peter Bizovský.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, obáva sa ďalšieho vývoja situácie v červenom okrese, v ktorom sa síce naďalej konajú svadby, kary a rodinné akcie, no v regióne podľa neho PCR testy odhalia denne od štyridsať do päťdesiat pozitívnych na ochorenie COVID-19. V nemocnici v Starej Ľubovni je zatiaľ s týmto ochorením hospitalizovaných sedem pacientov, žiaden nepotrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie.

Situácia sa prudko zhoršuje: V časti krajov sa už reprofilizujú lôžka pre COVID pacientov



„Máme kontrolovať pacientov, či sú otestovaní alebo nie, ale nemáme žiadnu právnu normu na to, aby sme niekoho mali možnosť kontrolovať a riadiť jeho kroky,“ poznamenal Bizovský. Hoci nemocnice podľa jeho slov reprofilizujú oddelenia, otázne je, kto na nich bude pracovať. „Budovy sú, postele sú, kyslíka je dosť, ale je potrebné si uvedomiť, že už dávno nie sú najdôležitejšie prístroje a budovy, ale pracovná sila,“ vysvetlil. Nemocnica v Starej Ľubovni má podľa jeho slov dostatok personálu, z radov zamestnancov odišli skôr ľudia, ktorí už nadobudli dôchodkový vek. No podľa neho chýba tým súčasným nielen finančná motivácia, ale aj podpora. Tvrdí, že mnohí zdravotníci a lekári teraz čelia kritike zo strany návštevníkov nemocnice a reakciám tých, ktorí očkovanie odmietajú. „Kým lekárom a zdravotníkom ľudia v prvej vlne tlieskali na balkónoch, o chvíľu sa dopracujeme k tomu, že ľudia pôjdu na balkón a budú nás opľúvať. To nám berie sily, vidím to na lekároch, primároch, ktorí sú z toho znechutení, pretože počas minulého roka či počas poslednej zimy mali neľahký život,“ priblížil riaditeľ.



Podľa Bizovského predtým nemocnice vedeli motivovať zamestnancov aj príplatkami počas núdzového stavu. „Teraz, keď to nevidia, pýtajú sa, prečo by som mal byť na COVID oddelenie presunutý ja? Myslím si, že možnosť spoliehať sa na nejaký morálny aspekt alebo ľudskosť, keď je spoločnosť rozdelená na očkovaných a neočkovaných, vaxerov a antivaxerov, už ide bokom,“ skonštatoval riaditeľ. Podľa jeho slov by súčasný problematický stav mohol zlepšiť nástroj v podobne právnej normy na manažovanie situácie v nemocniciach či finančná motivácia ľudí v nemocniciach, aby sa vedeli o pacientov postarať.



V utorok vyzvali lekárov, aby sa pripojili k snahe o zastavenie rozkladu zdravotníctva. Mali by tak urobiť formou podpisu deklarácie, v ktorej sa zaviažu, že pracovať nadčas budú už iba v medziach zákona a pracovnej zmluvy.