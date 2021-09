Matovičovi sa súčasný návrh na podporu nájomných bytov nepozdáva, výhrady má aj Remišová

Spory v koalícii o presadenie legislatívy na spustenie výstavby nájomných bytov sú snahou odchýliť sa od zásadnejších vecí, ako sú zabezpečenie slobody a spravodlivosti pre zadržaných vyšetrovateľov, či obmedzenie možnosti zastavenia trestného stíhania prokurátorom.

Povedal to v stredu pred rokovaním vlády minister financií Igor Matovič (OĽANO). Minister nezaregistroval podporu návrhu predloženému podpredsedom vlády Štefanom Holým (Sme rodina) žiadnou relevantnou inštitúciou. Výhrady voči návrhu má aj ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

"Ja si myslím, že debata o nájomných bytoch a exekučných amnestiách je skôr snahou odchýliť sa od podstaty. Podstata je o zabezpečení spravodlivosti a slobody pre statočných vyšetrovateľov. Podstatou je, aby to 'červené tlačítko', ktoré pán generálny prokurátor použil na to, aby očistil niektorých ľudí spod trestného stíhania, aby sme ho nejakým spôsobom zakonzervovali, zamkli do skrinky," povedal Matovič.

Minister zdôraznil, že hoci je idea výstavby nájomných bytov správna a je súčasťou programového vyhlásenia vlády, predložený návrh nemá podporu odborníkov. Ministerstvo financií aj hnutie OĽANO sú podľa Matoviča otvorené debate, no v súčasnej podobe návrh podporu nemá. "Držím palce Štefanovi Holému, Borisovi Kollárovi aj hnutiu Sme rodina, aby ten svoj návrh dopracovali tak, aby podporu získal," dodal Matovič.

Výhrady voči predloženej legislatíve má aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Nájomné a najmä štartovacie byty pre mladé rodiny chce podľa nej podporiť aj strana Za ľudí. "Ale koncept musí byt spravený dobre a tak, aby nemal katastrofálny dosah na verejné financie. Toto sú aj naše zásadné pripomienky," povedala Remišová. Aktuálny návrh podľa ministersky narúša integritu daňového systému. Remišová pripomenula, že schémy nájomného bývania fungujú napríklad vo Viedni, a preto by sa Slovensko mohlo týmto riešením inšpirovať.