Po masívnej kritike prišiel obrat, zrušili obvinenie Tódovej a Čikovského: Čo to znamená pre samotných novinárov?

Po masívnej kritike prišiel obrat o 180 stupňov! Bratislavská krajská prokuratúra v utorok zrušila obvinenie novinárov Moniky Tódovej a Konštantína Čikovského z Denníka N, po­dľa ktorého sa mali údajne dopustiť vyzradenia identity utajovaného svedka.

Hrozil im teoreticky rok za mrežami. Obrat prichádza po tom, ako na preskúmanie prípadu už v pondelok vyzval aj generálny prokurátor. Majú teda novinári po problémoch?

Ako sa uvádza v stanovisku Generálnej prokuratúry, prokurátor „uznesenie zrušil ako nezákonné a neopodstatnené, ale aj arbitrárne“, teda také, ktoré sa opiera len o svojvôľu súdu, a nie o zákon. Krajský prokurátor zároveň „uložil poverenému príslušníkovi PZ, aby vo veci znovu konal a rozhodol“. Čo to znamená pre samotných novinárov?

„Vzhľadom na to, že prišlo k zrušeniu uznesenia o vznesení obvinenia voči novinárom a k vráteniu veci poverenému príslušníkovi PZ na nové konanie, pokiaľ by daný vyšetrovateľ chcel znovu vzniesť obvinenie voči uvedeným osobám, musel by tak urobiť na základe nových skutočností, ktoré opätovné vznesenie obvinenia odôvodnia,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános.

„V opačnom prípade sa aktuálne na dané osoby viac nehľadí ako na obvinené. Pokiaľ by konajúci vyšetrovateľ nevzhliadol nové skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné vzniesť obvinenie, trestné stíhanie môže zastaviť, prípadne vec postúpiť inému orgánu na priestupkové konanie,“ dodáva Bános.