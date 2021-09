Odborníci o novom policajnom prezidentovi: Čo zmení Hamran?

Hneď po nástupe do funkcie sa ospravedlnil za vraždu novinára a sľubuje očistu polície.

Na miesto nového policajného prezidenta nastúpil veliteľ útvaru osobitného určenia Lynx Commando Štefan Hamran. Počas zúriacej vojny v bezpečnostných zložkách nahradil na čele polície Petra Kovaříka. Aké očakávania sú s ním spájané a je možné, že sa mu podarí upokojiť situáciu v polícii?

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v pondelok vymenoval do funkcie dočasne povereného policajného prezidenta Štefana Hamrana. Po nástupe do funkcie sľubuje Hamran okrem pokojnejšej situácie aj očistu polície. „Zatiaľ slušní ľudia aj policajti ťahajú za kratší koniec,“ zhodnotil situáciu pre Denník N. Hneď po nástupe avizoval, že sa spojí s rodičmi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a dohodne si s nimi stretnutie.

Ján Kuciak sa v minulosti dožadoval policajnej ochrany, ktorá mu nebola poskytnutá. „Také niečo sa v demokratickej spoločnosti, ktorú definujeme ako právny štát, stať nemôže,“ komentoval to Hamran. „Ešte sme sa nestretli, neboli sme zatiaľ v kontakte,“ povedala pre Nový Čas Zlatica Kušnírová. „Už len toto gesto, že sa tak vyjadril na našu adresu, doposiaľ to nikto neurobil, odkedy sa to stalo. Toto ľudské gesto si veľmi vážim a cením,“ dodala mama zavraždenej Martiny Kušnírovej.