Medzi duchovnými prepukla po návšteve pápeža panika: Biskupa s covidom už rieši aj Vatikán!

Bolo to zodpovedné? Desiatky vysokých cirkevných predstaviteľov sa pred niekoľkými dňami stretli s pápežom Františkom v Dóme sv. Martina v Bratislave a mnohí z nich nemali rúška.

Prešovský arcibiskup Ján Babjak (67) krátko nato oznámil, že bol pozitívne testovaný na COVID-19. Podľa nepotvrdených informácií mal pozitívny test aj biskup František Rábek. Neboja sa vysokí cirkevní hodnostári prepuknutia nákazy, keďže sa vo veľkom a dlho zdržiavali pri sebe a navyše väčšina z nich bola pri pápežovi bez rúšok?

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) tvrdí, že pozitívny test okrem arcibiskupa Jána Babjaka nemal žiadny iný člen KBS. „Všetkých ostatných sme o tejto skutočnosti informovali. O veci sme upovedomili aj Vatikán. Monsignore Babjak sa utiahol do domácej karantény a má mierny priebeh. Nikto ďalší z členov KBS ma neinformoval, že by bol pozitívne testovaný. Šíriace sa informácie o košickom či rožňavskom biskupovi nie sú pravdivé. Telefonoval som do Košíc aj Rožňavy. Sú zdraví. Boli na PCR testoch. Rovnako nie je nik další chorý v Prešove, na Spiši, v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, v Žiline ani v Bratislave,” vysvetlil Martin Kramara.

Pripomenul, že pre istotu všetkým biskupom dali vedieť, aby mali informácie o kontakte s pozitívnou osobou. „Tiež upozorňujeme účastníkov, aby boli opatrní, lebo covid môže mať priebeh ako nachladnutie. Kto má aj malé príznaky, povzbudzujeme, aby sa dal pre istotu otestovať,” zdôraznil Kramara.