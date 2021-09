Vysokoškoláci musia dodržiavať prísne protipandemické opatrenia: Aký režim nás čaká v internátoch

Vysokoškolské internáty otvárajú svoje brány. Niektorí študenti sa do nich vracajú po niekoľkých mesiacoch, iní po takmer roku. Nečakaný a náhly prechod z prezenčného na dištančné štúdium uškodil hlavne starším študentom, ktorí pri výučbe potrebujú čoraz viac praktických cvičení.

Prváci, ktorí nastúpili na štúdium vlani, to mali ľahšie, keďže ich čakala hlavne teória.Život v internáte v čase pandémie nie je najjednoduchší, študenti musia dodržiavať mnohé epidemiologické opatrenia a predpísaný protokol.



Všetko musíme dezinfikovať

Na internátoch sú opäť spolu aj Sofia (20) z Liptovského Mikuláša a Miška (20) z Nového Mesta nad Váhom. „Pred rokom som tu aj so svojou spolubývajúcou bola 3 týždne, potom sme museli ísť domov. Videli sme sa znovu až po takmer roku. Našťastie, v prvom ročníku sme mali viac teoretickej výučby ako tej praktickej. Tento rok nás čakajú hlavne cvičenia v laboratóriách, praktických cvičení so zvieratami nás ešte veľa nečaká,“ vraví Sofia. „Určite by bolo dobré mať cvičenia prezenčne v škole. Boli sme tu krátko, aby sme sa vôbec spoznali, no osobný kontakt so spolužiakmi mi chýbal.dodáva Miška.



Máme aj izolačky

Záujem študentov UVLF o bývanie v internátoch sa oproti vlaňajšku nezmenil. Uviedla to hovorkyňa univerzity Zuzana Bobriková. „Celková kapacita vo dvoch budovách Študentských domovov UVLF na Ceste pod Hradovou je 833 lôžok. V súvislosti s pandémiou COVID-19 kapacitu neznižujeme. Obsadenosť sa v porovnaní s minulým rokom nezmenila. K dispozícii sú aj izolačné priestory,“ informovala Bobriková.

Internáty boli vlani zatvorené od 13. októbra, keď sa teoretická a praktická výučba transformovala na dištančnú formu a väčšina študentov odcestovala domov. Dodala, že univerzita rešpektuje protokol OTP vo všetkých svojich priestoroch, vrátane študentských domovov.



Kamarátov som nevidel 8 mesiacov

Z prezenčnej výučby majú radosť aj Viktor (17) a Dimitro (18) z ukrajinského Mukačeva. Minulý rok sme boli v škole prezenčne len 3 mesiace, teda skoro celý semester, do decembra, potom sme museli opustiť internát a vrátiť sa domov. Študovali sme už potom dištančne. Dalo sa to, ale chýbalo mi, že sme neboli v škole a v Košiciach osobne. Je to iné, keď sme tu všetci spoločne v internáte,“ hovorí Viktor a Dimitro ho dopĺňa: „Kamarátov som nevidel vyše pol roka, uvidíme, ako dlho tu pobudneme tento rok, keďže pandémia sa znova rozbieha. Lepšie sa nám však študuje, keď sme v osobnom kontakte, vieme si vypomôcť.“



Všetko musíme dezinfikovať

Dievčatá Júlia (21) a Petra (20) z Bardejova sa nevideli takmer dva mesiace. Sú študentkami masmediálnej komunikácie UCM. „Tešíme sa, že sa konečne začala škola a hlavne, že môžeme byť spolu. Sme už ubytované. V izbách rúška mať nemusíme, všade inde áno. Nie sme podelení na zaočkovaných a nezaočkovaných. Všetci sme spolu. Platia protipandemické opatrenia a do izieb nemôže ísť nikto okrem denných študentov,“ povedali.