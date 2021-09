Doráňaná žena, ktorú našli v Chorvátsku, má byť Slovenka! Šokujúci dôvod, prečo si vypla telefón

Na odľahlom mieste chorvátskeho ostrova Krk našli 12. septembra zranenú ženu, ktorá pravdepodobne stratila pamäť.

Ako informovala spravodajská stanica CNN, polícii nevedela povedať svoje meno, ani odkiaľ pochádza. Portál tn.nova.cz píše, že podľa českej turistky je nájdená žena Slovenka. ,,Stretla som ju vo štvrtok 9. septembra v Drveniku na Makarskej. Rozprávala nám o tom, ako cestuje a o tom, že je na dôchodku a jej známi ešte pracujú,“ povedala Češka.

Žena jej mala povedať, že je na dovolenke sama a keďže sa obávala, že po návrate na Slovensko bude musieť ísť na 14 dní do karantény, vypla si telefón a zahodila SIM kartu. ,,Rozprávali sme sa o očkovaní, ktoré pani nechcela a mala strach z toho, že po návrate by musela ísť do karantény, čo tiež nechcela,“ porozprávala dovolenkárka z Česka.

Slovenka mala prísť do Chorvátska vlakom len s turistickým batohom. Hoci podľa chorvátskej polície pôsobila po nájdení zmätene, Češka si ju z Makarskej pamätá inak.,,Bola veľmi inteligentná, hovorila nám, že strávila nejaký čas v Anglicku, takže vedela dobre anglicky,“ povedala pre tn.nova.cz turistka. Tá všetky informácie odovzdala českej aj chorvátskej polícii.