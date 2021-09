Vladimír Pčolinský o stretnutí ústavných činiteľov v budove SIS: Ako to bolo?

Bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský je presvedčený, že politici neovplyvňujú aktuálne trestné konania.

Rovnako si nemyslí, že ich riadi predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič. Povedal to v relácii Na telo plus na Tvnoviny.sk.

Pčolinský sa vyjadroval aj k stretnutiu ústavných činiteľov 17. mája v budove SIS. Podľa medializovaných informácií sa na ňom mali rozprávať o tom, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Exriaditeľ SIS k téme uviedol, že mu stretnutie na SIS pomohlo v jeho trestnej veci.

„Urobil to pre mňa Denník N, ktorý o tom stretnutí informoval, ktoré bolo úplne nepodstatné a bežné. Ja som bol na mnohých bezpečnostných radách, kde boli ľudia od Úradu jadrového dozoru cez pani prezidentku,“ odpovedal exriaditeľ SIS na otázku, či to teda pre neho urobil jeho nástupca Michal Aláč. Podľa Pčolinského bolo to stretnutie na SIS rovnaké ako rokovanie Bezpečnostnej rady SR, len miesto bolo iné. „Keď sa premiér rozhodne zvolať stretnutie v centrále SIS a riaditeľ služby poskytuje informácie o bezpečnostnej situácii alebo o veciach, ktoré súvisia s právnym štátom, tak je to presne to isté,“ dodal.