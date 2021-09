Šéf Múzea SNP Stanislav Mičev sa dôvod vyhadzovu nedozvedel: Ostrý náklad Milanovej! Je to na plač

Koniec po 15 rokoch! Ministerka kultúry Natália Milanová v pondelok nečakane odvolala riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislava Mičeva.

Hoci tento krok ministerky mnohých prekvapil, odvolaného riaditeľa nie. Mičev tvrdí, že pre niekoho bol zrejme nepohodlný a je mu ľúto, že v pozícii riaditeľa tejto inštitúcie, ktorá má výborné meno po celom svete, končí. Dôvod sa podľa vlastných slov od Milanovej nedozvedel. Iba si doslova prebral papier.

„Len mi to oznámila. Podpísali sme papiere a išiel som preč. Celé to trvalo možno dve-tri minúty. Odvolaný som k 30. septembru,“ povedal Stanislav Mičev s tým, že to očakával, keď si ho ministerka kultúry Natália Milanová zavolala. Ich stretnutie bolo stručné a bez emócií.

„Ja som to čakal. Som základná prekážka na ceste k rozbitiu Múzea SNP. Z hľadiska ministerky to bol celkom logický krok, pretože nepotrebuje, aby jej niekto robil problémy pri devastácii múzea. Ja som ten problém bol, tak ma odvolala. Pätnásť a pol roka sme niečo budovali a dostali sme múzeum na európsku úroveň, čo mi hovoria aj kolegovia zo zahraničia. Tu nejde o mňa. Tu ide o múzeum a o to, že sa dehonestuje práca ľudí z múzea a ministerstvo kultúry sa snaží dokázať, že sme neschopní. To je na plač,“ dodáva odvolaný riaditeľ a dopĺňa, že je stále zásadným odporcom riešenia, ktoré navrhlo ministerstvo kultúry, obrany, a delimitácie rozdeľujúcej Múzeum SNP na niekoľko častí.

Podľa ministerstva má byť riaditeľom Múzea SNP človek, ktorý dokáže zabezpečiť riadny chod inštitúcie a bude spĺňať všetky náležitosti, ktoré mu udeľuje zákon a interné pravidlá. Musí tiež zabezpečiť realizáciu rozhodnutí rezortu kultúry do chodu organizácie. „Súčasné vedenie tak, bohužiaľ, nekoná a prichádza aj k viacerým pochybeniam pri riadení múzea. Preto bolo ministerstvo kultúry nútené pristúpiť k tomuto kroku,“ uvádza Zuzana Viciaňová, hovorkyňa Ministerstva kultúry SR.

Do múzea „pritiahol“ aj Hitlerove veci!

V roku 2014 sa do Múzea SNP dostali unikátne veci z dvoch moskovských múzeí, a to aj vďaka Stanislavovi Mičevovi a jeho dobrým vzťahom s kolegami v Rusku. Išlo o 78 exponátov, pričom niektoré artefakty neboli predtým vôbec vystavené. Návštevníci tak mohli vidieť uniformy ruských maršálov či osobné veci z Hitlerovej kancelárie. Išlo napríklad o jeho vojenský biely kabát, atlasovú podušku, palicu so štylizovanou sekerou a hákovým krížom vyrobeným zo vzácnych kovov. Takisto i glóbus so štyrmi kontinentmi, kde je hnedou farbou vyznačený Berlín a Rím. „Doviezli sme absolútnu raritu, a to trofejné veci z Hitlerovho hlavného stanu vrátane jeho uniformy, ktorá sa tam našla,“ uviedol vtedy Mičev.