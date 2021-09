Ladislava odsúdili za výbuch bomby, dostal nálepku prvý slovenský terorista: Zvrat po rokoch!

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) priznal právoplatne odsúdenému Ladislavovi Kucovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy, keďže konštatoval porušenie Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s jeho väzbou.

Ako na svojej internetovej stránke informuje rezort spravodlivosti, Kuc, ktorý si momentálne odpykáva právoplatný 12 ročný trest za výbuch bomby z roku 2011 vo svojej žalobe argumentoval, že vnútroštátne súdy pri rozhodovaní o väzbe ešte pred jeho odsúdením nevzali do úvahy osobitosť jeho situácie danú jeho duševným stavom a nezaoberali sa jeho argumentmi v tomto ohľade.

„ESĽP vo svojom aktuálnom rozsudku vzal do úvahy dve obdobia, počas ktorých sa na sťažovateľa hľadí ako na držaného vo väzbe, a to od 14. apríla 2016 do 29. septembra 2016 (5 mesiacov a 16 dní) a od 20. apríla 2017 do 2. novembra 2017 (6 mesiacov a 13 dní), celkovo približne jeden rok. Vnútroštátne súdy sa vo svojich rozhodnutiach o väzbe opierali o pretrvávajúcu hrozbu úteku sťažovateľa a pokračovania v trestnej činnosti," uvádza ministerstvo spravodlivosti. ESĽP bol podľa rezortu toho názoru, že vnútroštátne súdy posúdili tieto riziká najmä s ohľadom na okolnosti trestnej veci, avšak v ich rozhodnutiach podľa neho neboli uvedené žiadne podrobnosti o sťažovateľovej osobnosti alebo konkrétne skutočnosti odôvodňujúce pretrvávajúcu väzbu sťažovateľa. „Ďalej podľa jeho názoru vnútroštátne súdy neodpovedali na sťažovateľov argument o tom, že jeho zlý psychický stav vylučuje riziko úteku a že mu väzenské zariadenie nemôže poskytnúť odvykaciu terapiu," uvádza ministerstvo. ESĽP v tejto súvislosti konštatoval, že nie je presvedčený, že rozhodnutia vnútroštátnych súdov boli založené na analýze všetkých relevantných skutočností, a má pochybnosti o tom, či dôvody väzby, tak ako sú uvedené v rozhodnutiach súdov, boli dostatočné. „ESĽP ďalej vyslovil, že vnútroštátne súdy nepreukázali v konaní „osobitnú starostlivosť“ a poukázal na to, že značné prieťahy boli spôsobené opakovaným vrátením veci prvostupňovému súdu," informuje rezort spravodlivosti s tým, že sťažovateľ v rámci žaloby požadoval 20 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 3 000 eur z titulu nákladov a výdavkov. „ESĽP priznal sťažovateľovi 2 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy a nárok z titulu nákladov a výdavkov zamietol," dodalo ministerstvo s tým, že rozhodnutie je právoplatné.

V prípade Ladislava Kuca košický krajský súd v septembri 2014 potvrdil skorší verdikt Okresného súdu Košice I vo veci obzvlášť závažného zločinu terorizmu, nedovoleného ozbrojovania a ďalších trestných činov, pričom pre „prvého slovenského teroristu" potvrdil trest 25 rokov väzenia v ústave s najprísnejším stupňom stráženia. Súdy mu zároveň nariadili ochranný dohľad na 36 mesiacov. Podľa rozsudku Kuc spáchal bombový útok, ako aj ďalšie činy vrátane výroby výbušnín, nedovoleného ozbrojovania, vydierania či zastrašovania obyvateľstva a predstaviteľov štátu. K výbuchu podomácky vyrobenej bomby, uloženej v odpadkovom koši, došlo podvečer pri rýchlom občerstvení 28. decembra 2011 na košickej Ulici protifašistických bojovníkov. Pri výbuchu zhodou okolností nikto neutrpel zranenie, explózia spôsobila len materiálne škody. Kuc zaslal aj listové bomby veterinárnemu lekárovi, ktorý v Košiciach vykonával asanačnú službu, ako aj na Univerzitu veterinárneho lekárstva. Ani tie si nevyžiadali ľudské obete. Odsúdený tieto skutky páchal v mene ochrany životov psov.

Najvyšší súd SR v apríli 2016 vyhovel dovolaniu odsúdeného, rozsudok zrušil a vrátil vec nižším súdom na opätovné prejednanie. Okresný súd Košice I v septembri 2016 opäť uznal obžalovaného za vinného z viacerých obzvlášť závažných zločinov a prečinov a odsúdil ho na trest v trvaní 23 rokov a 6 mesiacov väzenia. Po zrušení tohto rozsudku Krajským súdom v Košiciach, okresný súd opätovne rozhodol v novembri 2017. Kuca opäť uznal za vinného a uložil mu trest odňatia slobody v trvaní 10 rokov a ochranný dohľad v trvaní 36 mesiacov. Krajský súd tentokrát rozsudok zmenil a trest sprísnil na 12 rokov odňatia slobody. S ďalším dovolaním na Najvyšší súd SR už odsúdený neuspel.