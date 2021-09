Prekvapivé vyhlásenie Borisa Kollára: Bez problémov si pôjdeme sadnúť do opozície

Zrušenie paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zasahovať do prípravného konania, je pre hnutie Sme rodina „červenou čiarou".

Na dnešnom brífingu to zdôraznil predseda hnutia a šéf parlamentu Boris Kollár. Takisto povedal, že hnutie je proti rozdeleniu prokuratúry na generálnu a špeciálnu a zopakoval, že sa nebude zúčastňovať na pracovnej skupine zameranej na obnovenie právneho štátu.

„Nevylučujem, že niektoré body z tej komisie, ktoré prídu a budú prospešné pre očistu, sme ochotní podporiť," povedal Kollár. Pokiaľ ide o oprávnenia generálneho prokurátora, predseda parlamentu pripomenul zrušenie obvinenia novinárov Denníka N. „Ten generálny prokurátor je tu na to, aby, keď je niečo nezákonné alebo zlé v rámci prípravného konania, tak môže zasiahnuť buď 363-kou alebo vydaním pokynu," povedal Kollár s tým, že v prípade novinárov sa jeho zásah ukázal ako správny krok. Doplnil, že keby hnutie pre tieto postoje koaliční partneri vylúčili z koalície, budú to rešpektovať. „Bez problémov si pôjdeme sadnúť do opozície," vyhlásil.

Predseda parlamentu zároveň skonštatoval, že trest 14 rokov pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. je rozhodnutím súdu a on ho nechce komentovať. „Píše mi ale veľmi veľa ľudí, že niekto za 50-tisíc eur dostal taký trest a máme tu nejakých kajúcnikov, ktorým hrozia 25-ročné tresty a zrazu z nich majú iba obyčajnú podmienku," povedal Kollár. Dodal, že chápe, že mnoho ľudí v takýchto prípadoch necíti elementárnu spravodlivosť.