Tanečník Peter († 15) s mamou († 43) zomreli cestou na súťaž: Spoveď trénera, ktorý sa vyhol autu smrti

Na poslednej ceste zahynul s mamou!

Úspešný reprezentant Slovenska, majster republiky v štandardných tancoch a talent, ktorý mal sľubne rozbehnutú kariéru, Peter Červenka († 15) zomrel v sobotu ráno na diaľnici za Lozornom smerom na Malacky. Vozidlo, ktoré šoférovala jeho milujúca mama Lenka († 43), zozadu nabúralo do odstaveného kamióna. Posádka, ponáhľajúca sa na súťaž do Brna, nemala šancu náraz prežiť. V aute smrti pritom mal sedieť aj tréner...

Tragédia zarmútila celú tanečnú obec na Slovensku. Peter bol mimoriadne talentovaný mladík, čo dokazujú aj výsledky z parketu, kde exceloval so svojou partnerkou Sofiou. „Z Petra, o ktorom výsledkovo ešte pred rokom nikto netušil, sa stal zrazu majster Slovenska v štandardných tancoch a vicemajster v desiatich tancoch. Bože, mal všetko pred sebou,“ povedal pre Nový Čas zdroj blízky rodine.

Zlatý plán sa skončil za pár sekúnd

Pritom ešte v marci tohto roku zvažoval, že kvôli pandémii a prísnym obmedzeniam ukončí sľubne sa vyvíjajúcu kariéru. Dal sa však presvedčiť, aby pokračoval, a so Sofiou zmenili prístup v tréningoch. Zatli sa a od rána do večera dreli, postupne sa zlepšovali a desiatky hodín tvrdého drilu sa napokon zúročili na majstrovstvách Slovenska v štandardných tancoch, kde v júli v Leviciach získali v kategórii juniori zlato. To študenta bratislavského tanečného konzervatória Uni-Dance navnadilo a už sa nevedel dočkať blížiacich sa majstrovstiev sveta. Tie sa mali konať v Bratislave v októbri.

Okrem úspechu v Leviciach sa tanečné duo vysoko umiestnilo v latinskoamerických tancoch ako štvrté a v kategórii T10 boli vicemajstri Slovenska, takže mali vysoké očakávania. Okrem vrcholného podujatia však mal Peter naplánované aj iné súťaže, a tak sa s mamou Lenkou v sobotu vybrali na súťaž do Brna. Podľa svojho trénera Petra Horáčka išiel Peter s mamou do Česka podporiť svojich trénerov. Tam však už nedorazili...

Tréner mohol sedieť v aute smrti

„Mama bola jeho najväčším fanúšikom. Bol to presne ten typ maminy, ktorá podriadila synovmu koníčku celý život. Keď chcel Peťo na jar skončiť, prišla práve ona za mnou, aby som ho prehovoril, aby pokračoval,“ dodal tréner inej tanečnej dvojice, ktorý Petra dobre poznal. Sám pritom mohol sedieť spolu s Lenkou a Peťom v aute smrti. „Ešte pred týždňom mi Lenka ponúkala miesto v aute na tejto prekliatej ceste do Brna. Keby som ho radšej ani neprehováral, aby v tanci pokračoval,“ uzavrel.