Podľa Doležala sa dokončenie križovatky D1/D4 dá urýchliť: Čo by mohlo pomôcť

Rekonštrukciu diaľnice D1 potrebnú na križovanie s D4 je možné do istej miery urýchliť, rezort dopravy na niektorých riešeniach pracuje.

Pomôcť by mohlo personálne posilnenie v oblasti verejného obstarávania, čo najrýchlejšie rozhodovanie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a riešenie obchádzkových trás. Na mimoriadnom parlamentnom hospodárskom výbore venovanom tejto téme to v pondelok uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"Robíme všetko preto, aby sme akcelerovali súčasné verejné obstarávanie, ktoré je v procese, alokovali sme na to ľudí aj do Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) aj na ministerstve, aby dokázali odpovedať na prípadné otázky," priblížil Doležal. Požiadal zároveň ÚVO, aby rozhodovali v najkratšej možnej lehote bez toho, aby sa cítili pod tlakom. Chce tiež komunikovať s Policajným zborom a hľadať riešenie obchádzkových trás, aby to neboli trojpruhy, ale dvojpruhy. To by podľa neho mohlo významne skrátiť čas.

Šéf rezortu dopravy zároveň spresnil, že projekt je súťažený tak, že cena nie je jediným kritériom. "Ten, kto postaví stavbu rýchlejšie, možno aj za viac peňazí, bude možno vyhodnotený ako víťazný uchádzač," načrtol Doležal s tým, že pre urýchlenie mohli tiež skrátiť lehotu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to, že jediným kritériom nie je cena, však chceli ponechať dostatočnú lehotu na predkladanie ponúk.

Minister reagoval aj na niektoré návrhy možných riešení. Podotkol, že rekonštrukciu D1 nie je možné ani podľa ÚVO pridať koncesionárovi nultého bratislavského obchvatu. Poukázal tiež na to, že zákazku možno zadať priamo vtedy, ak hrozia významné hospodárske škody, ktoré sa nedali predvídať, napríklad pri povodniach. Priblížil, že aj túto možnosť konzultovali s ÚVO a inštitút nie je možné využiť.