Pracovná skupina už začala fungovať: Smelé vyhlásenie Matoviča, Remišová predloží návrhy na zmeny

Na Úrade vlády SR od pondelka začala fungovať odborná pracovná skupina zameraná na obnovu dôvery v právny štát.

Zasadať bude osem hodín každý jeden deň dovtedy, kým sa situácia nevyrieši. Povedal to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a minister financií Igor Matovič pred dnešným prvým rokovaním skupiny.

Jej zriadenie schválila minulý týždeň bezpečnostná rada štátu ako reakciu na situáciu v bezpečnostných zložkách. Pre vládu a parlament má pripraviť návrhy zmien na zlepšenie fungovania súdov, polície a prokuratúry. Pracovať má osem hodín denne.

Matovič očakáva prvé výsledky pracovnej skupiny už za pár dní. „Pre očistu, ktorú Slovensko nevyhnutne potrebuje, potrebujeme v prvom rade garantovať statočným a odvážnym vyšetrovateľom a prokurátorom, aby mohli ísť po krku tzv. našim ľuďom alebo zbohatlíkom, ktorí tu roky rozkrádali Slovensko," uviedol pred rokovaním.

Myslí si, že treba napríklad jasne vymedziť právomoci generálnej a špeciálnej prokuratúry. „Keď chceme zabrániť vojne v ozbrojených silách a rivalite medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou, tak by bolo veľmi dobré vykolíkovať ihrisko generálnej prokuratúre a vykolíkovať ihrisko špeciálnej prokuratúre,“ doplnil. Paragraf 363 by zrušil alebo výrazne oklieštil. Na ten sa podľa Matoviča v súčasnosti spoliehajú všetci „vagabundi“. Matovič sa pustil do Kollára: Ostré vyhrážky! Odíde podľa politológov Sme rodina z koalície?

Hnutie Sme rodina, ktoré sa na skupine odmieta zúčastňovať, chce Matovič ubezpečiť, že zmeny nie sú namierené proti niekomu, ale za očistu a spravodlivosť pre každého. "Je úplne jedno, či pred tým súdom skončím ja, náš minister, alebo Fico, alebo niekto iný, ale aby každý jeden mal garantovaný spravodlivý proces,“ uviedol a dodal, že predmetom riešenia novej skupiny bude aj policajná inšpekcia. „Je tam podľa všetkého brloh ľudí, ktorých si tam svojho času dosadili Robert Kaliňák s Denisou Sakovou na to, aby sa tvárili, že policajný zbor nie je zneužívaný nitrianskou mafiou. Skutočnosť však poznáme všetci,“ uzavrel.