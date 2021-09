Budaj opäť otvoril tému ochrany včely: Čo očakáva od šéfa agrorezortu Vlčana

Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) verí, že minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) sa chytí témy ochrany včely a dovedie ju do konkrétnej vyhlášky.

Uviedol to v rozhovore pre TASR. V téme ochrany opeľovačov malo ministerstvo životného prostredia dobrú komunikáciu s agrorezortom. "Zveril som túto tému bývalému ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (OĽANO) a bolo na ňom, či vydá vyhlášku," hovorí Budaj.

Približuje, že na slovenských monokultúrach, ktoré sa zatiaľ nezmenšili, sa používa práškovanie, ktoré hubí včely a iný užitočný hmyz. Budaj si ochranu včely predstavuje tak, aby sa na poliach obišli hodiny, keď sú včely na poliach najviac a postrek by sa vtedy neaplikoval. "Je to maličkosť, ktorá neobmedzuje poľnohospodárov a postreky by tak boli v hodinách, kedy sú včely v úľoch, alebo ich je na poliach najmenej," poznamenal.

Budaj minulý rok avizoval, že chce, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Taktiež spolu s Mičovským plánovali obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.