Záhadná jazda vzala otca 5 deťom: Kamarát Romana († 32) opísal, čo sa odohralo v aute smrti

Rýchla jazda ho stála život a z jeho piatich detí urobila polosiroty. Roman († 32) zrejme precenil svoje schopnosti, keď v obci Úbrež (okr. Sobrance), neďaleko svojho domu, nezvládol ľavotočivú zákrutu.

V Škode Octavia nebol pritom sám, viezol v nej malého synčeka Timoteja (2), ktorý nehodu prežil s ľahšími zraneniami. Jeho otcovi sa mohlo stať osudným to, že pravdepodobne nebol pripútaný. Po tom, ako sa auto prevrátilo na strechu, skončil pod ním. Na mieste bol mŕtvy.

Po Romanovi, ktorý bol na invalidnom dôchodku, zostalo až päť detí. „S manželkou Petrou (31) mali Romana (15), Sandru (13), Eriku (10), Briana (4) a najmladšieho Timoteja (2), ktorého v osudnom okamihu viezol so sebou. Asi nebol pripútaný, a keď videl, že je zle, ratoval syna. Po náraze ho vymrštilo pod prevrátené auto. Bol to dobrý človek, veselý, pred pár rokmi si pristaval domček. Je to obrovská tragédia pre celú rodinu,“ povedal Romanov kamarát.

Svokra a švagriná za nebohým trúchlili, nezmohli sa ani na slovo. Nik z príbuzných, ktorí v čase nešťastia ešte spali, netuší, kde bol Roman so synčekom počas hlbokej noci. Smerom, odkiaľ sa rútil, je len osada. Jeho manželku Petru sa nám nepodarilo zastihnúť, bola za synčekom Timotejom v michalovskej nemocnici.

Blízki mali však dobré správy - chlapček je mimo ohrozenia života a čoskoro ho prepustia domov. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová uviedla, že podľa doterajších zistení viedol v sobotu krátko pred pol štvrtou ráno mladý vodič vozidlo v smere od poľnohospodárskeho družstva k obecnému úradu.

„Pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovke, ako aj poveternostným podmienkam, narazil do priekopy a s vozidlom sa prevrátil na strechu. Počas toho však z vozidla vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom. Zraneniam na mieste podľahol,“ informovala Ivanová a dodala:

„Maloletá osoba ako spolujazdec podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia s dobou liečenia do 7 dní. Polícia začala stíhanie pre trestný čin usmrtenia.“ Predbežnú škodu na aute vyčíslili na 3 000 eur. To, či bol vodič triezvy, odhalí pitva.