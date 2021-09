Slovenka Eszter o povinnom očkovaní zdravotníkov v Maďarsku: Zo štátnej nemocnice ma vyhodili!

Kým na Slovensku je situácia ohľadom povinného očkovania zdravotníkov otázna, naši susedia poriadne pritvrdili! Povinné očkovanie v zdravotníctve nariadili nielen v Maďarsku, ale aj vo Francúzsku.

Tých, ktorí to nestihli do 15. septembra, v Maďarsku prepustia z práce. Ako to tam vyzerá, priblížila Novému Času zdravotná sestra Eszter (24), ktorá pochádza zo Štúrova.

Podľa Eszter je situácia v Maďarsku komplikovaná, musela vymeniť štátny sektor za súkromnú kliniku v Budapešti. Do hlavného mesta Maďarska sa aj presťahovala. „Áno, už som zaočkovaná, lebo bez očkovania by som nemohla chodiť k rodine, nakoľko žijem v Budapešti a moji príbuzní sú v levickom a novozámockom okrese,“ prezradila sympatická Eszter. Kvôli situácii zmenila aj zamestnávateľa.

„Ešte 1. marca vymysleli v Maďarsku nový zákon v štátnom zdravotníctve. Ja som to vtedy nepodpisovala a tým pádom ma vyhodili zo štátneho zdravotníctva. Spolu so mnou vtedy nepodpísalo 5 500 zdravotníkov. Tí, ktorí tam ostali, sa neskôr dali zaočkovať, lebo potrebovali peniaze a nechceli, aby ich vyhodili z práce,“ prezradila s tým, že sa už dala zaočkovať aj ona.

„Som v kontakte s bývalými kolegami, tiež podstúpili vakcináciu. Viem však minimálne o desiatich ľuďoch, ktorí kvôli tomu dali výpoveď, v štátnom zdravotníctve je veľký výpadok zamestnancov,“ priblížila Eszter, ktorá už pracuje v súkromnej klinike. „Dáva mi to oveľa viac ako štátne zdravotníctvo. Zaočkovaných v nemocniciach pribúda, sú vakcíny efektívne? Analytik Smatana má pre Slovákov dôležitý odkaz

Viac peňazí a menej práce, robím denne maximálne 8 hodín, cez víkendy a štátne sviatky som doma. V prípade, že by som zostala pracovať v štátnom zdravotníctve, aj tak sa dám zaočkovať, lebo je to moja práca. Stále nás budú potrebovať,“ s uznaním a pokorou hovorí Eszter, ktorá berie svoje povolanie ako poslanie. Kým v zahraničí je povinné očkovanie zdravotníkov zavedené už mesiace, na Slovensku sa k tomu kroku nepristúpilo.

„Čo sa týka zaočkovanosti zdravotníkov, tak vo všeobecnosti evidujeme približne 80 % zaočkovanosť zdravotníkov a na kritických oddeleniach ako ARO, JIS a pod., tam ich je zhruba 90 - 95 %. V niektorých nemocniciach je to trochu menej, niekde sa pohybujeme aj v pomere 75 %. Ministerstvo zdravotníctva má pripravenú analýzu, či je povinné očkovanie možné,“ povedala hovorkyňa zdravotníctva Zuzana Eliášová. „V tejto chvíli však neplánujeme tento návrh predkladať,“ dodala minulý piatok.