Náročné obdobie Romana Pomajba: Herec s rodinou nemal kde bývať! Kto mu pomohol?

Rodina herca Romana Pomajba (52) sa pred takmer dvomi rokmi opäť rozrástla, keď manželka Petra porodila štvrté dieťa. K dcérkam Vivien (13), Noemi (11) a Timei (7) tak pribudol syn Eliot (1).

Preto sa Pomajbovci rozhodli posunúť svoj spoločný rodinný život o krok ďalej. Dom vo Vajnoroch, v ktorom si roky spokojne nažívali, bol pre šesťčlennú rodinu primalý. Z tohto dôvodu sa ho po zvážení rozhodli predať a nájsť si niečo väčšie, čo sa im nakoniec aj podarilo.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pomajbo sa z kúpy nového domu v Ivanke pri Dunaji teší, aj keď sťahovanie sprevádzalo množstvo komplikácií. „Mysleli sme si, že keď predáme ten starý a ešte tam budeme pol roka bývať, tak medzitým sa ten nový akože urobí. Ale to neexistuje,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas. Pomajbovci sa tak museli obrátiť aj na pomoc najbližších. Roman dokonca tvrdí, že toto náročné obdobie dostatočne preverilo aj ich vzťahy v rodine.

„Veľa sa zmenilo, lebo človek si uvedomí, v akých situáciách sa ocitne, keď nemá v podstate kde bývať. Je to skúška vzťahov, že zrazu sa presúvaš s celou rodinou po rôznych známych, bytoch, kamarátoch. Samozrejme, môžeme aj u rodičov, ale tým, že nás je veľa, tak potreboval každý už nejaký svoj priestor. Takže som rád, že to máme za sebou, a oznamujem, že zostávame spolu,“ dodal s úsmevom.

V novom dome už nejaký čas bývajú a nielen dospelí, ale aj deti sa neskutočne tešia z každého nového kusu nábytku. „Musím povedať, že my sa radujeme, že máme záchod, my sa radujeme, že máme sprchový kút, umývadlo. Keď prišla chladnička, to ste mali vidieť, čo tie decká robili,“ priznal natešene.

Mysleli na súkromie

Pomajbovci pri kúpe domu mysleli na to, že ich rodina je početnejšia, a preto museli aj s priestorom narábať opatrne. Niektoré izby stále prerábajú a zdokonaľujú podľa svojich predstáv. „Keď budú hotové, tak každé dieťa bude mať svoju izbu. Pretože sme boli tak rozumní rodičia, že to, čo sme prerábali, tak sme nenechali nejakú terasu do ulice, keď mám záhradku. Tak z tej terasy sme prerábali na izby, aby každé dieťa malo vlastnú izbu,“ vyjadril sa Roman.