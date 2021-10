Ján (17) z Michaloviec prežil leto cestovaním na Pionieri: Týždeň neminul na jedlo ani cent, ako to dokázal?!

Vyraziť úplne sám na malej motorke, akou je Jawa 50 Pionier do 3 000 kilometrov vzdialeného cieľa v sedemnástich rokoch si žiada riadnu dávku odvahy.

Presne takýto výlet si vysníval a toto leto absolvoval študent a motonadšenec Ján Drinka z Michaloviec. Opýtali sme sa ho na to, aké výzvy ho cestou čakali, prečo prespával na benzínových pumpách či pod mostom, čo o ňom napísali nórske noviny a či má po svojich skúsenostiach ešte chuť cestovať po svete na malej motorke.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Nie každý študent sa môže v sedemnástich pochváliť tým, že má už prejazdenú veľkú časť Európy. Nie však len tak autom s rodičmi, ale naopak, úplne sám na vlastnom motocykli Jawa 50 Pionier. Týchto dnes už veteránov zišlo z výrobných liniek v Považskej Bystrici vyše 1,5 milióna. Tak ako v minulosti, milujú ho aj dnes mnohí nadšenci motorizmu, hoci prvé kilometre môžu byť pre čerstvého vodiča riadnou výzvou.

Na motorke bez stanu

Platí to aj pre Jána Drinku, študenta na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Michalovciach. Už v roku 2019 vyrazil na svojom Pionieri na stretnutie veteránov v Šuňave. Nasledovali výlety motocyklom po všetkých susedných štátoch, dokonca až do Nemecka.

Aj keď lockdown a zatvorené hranice v roku 2020 cestovaniu veľmi nepriali, Ján si vyskúšal cesty po Slovensku i za hranice poriadne naľahko. „Na tejto ceste som nemal ani stan, spával som pod celtou, spacák bol nízkej kvality, perfektne však poslúžil v stredoeurópskych letných podmienkach,“ spomína na svoje začiatky.

Ako sa však zrodí plán na cestu, ktorej cieľ je vzdialený neuveriteľných 3 000 kilometrov? Na malom motocykli s rýchlosťou maximálne 60 kilometrov za hodinu bol výlet na vytúžený Nordkapp, teda najsevernejší bod Európy dosiahnuteľný motorovým vozidlom, poriadnou výzvou.

Rozhodnutie vybrať sa na takúto výpravu sa nezrodilo zo dňa na deň. Aj Ján dlho sníval o tom, že by sa vydal do Škandinávie a zažil striedanie polárneho dňa a noci, a, samozrejme, neopakovateľnú škandinávsku prírodu, kde v lete slnko nezapadá a teploty v oblasti fjordov klesajú až takmer k nule.

„Zdolať to na československej motorke, ktorá bola konštruovaná na cestu z dediny do mesta, vo mne prebudilo odhodlanie. Prvotný plán bol ísť iba za polárny kruh. Bola by však škoda neísť až na najsevernejší bod Európy, keď to už odtiaľ nie je tak ďaleko,“ vysvetľuje úspešný cestovateľ.