Dve zaručene chutné rýchlovky: Kuskus nasladko i naslano

Nenarobíte sa a efekt bude prekvapivo dokonalý.

Tentoraz vám prinášame dvojicu receptov z čoraz populárnejšej potraviny, ktorá rozhodne nemusí byť odsúdená len na rolu prílohy.



Torta z kuskusu

3 – 5 porcií

Potrebujeme:

1 šálka kuskusu

2 šálky jablkovej šťavy

štipka morskej soli a škorice

čučoriedkový džem bez cukru

strúhaný kokos alebo opražené mandle

Postup:

Jablkovú šťavu nalejeme do hrnca a privedieme do varu. Potom do nej nasypeme kuskus, štipku soli a škorice. Všetko spolu premiešame a varíme 1 až 2 minúty. Po uvarení kuskus hneď preložíme do vopred vypláchnutej tortovej formy, kam ho dobre natlačíme, zarovnáme a necháme 20 minút vychladnúť. Keď korpus z kuskusu vychladne, vyklopíme ho z tortovej formy a otvor naplníme čučoriedkovým džemom. Podľa chuti môžeme na džem naliať karobovú čokoládu a tortu na záver dozdobíme kokosom alebo opraženými mandľami.