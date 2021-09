Mikulec, Žilinka či Lipšic? Slováci odpovedali, komu dôverujú najviac

Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent opýtaných.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. V porovnaním s prieskumom z februára 2021 je to pokles o šesť percentuálnych bodov. Špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi dôveruje 29 percent respondentov, čo je pokles o štyri percentuálne oproti prieskumu z februára. Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) dôveruje 24 percent ľudí, tomu sa oproti predchádzajúcemu prieskumu dôveryhodnosť nezmenila. Agentúra Focus uskutočnila prieskum na vzorke 1 002 respondentov od 1. do 7. septembra.