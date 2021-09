Čo by sa stalo, ak by strana SaS žiadala post predsedu parlamentu? Takto odpovedal Kollár

V krátkom čase bude mať hnutie Sme rodina 22 členov poslaneckého klubu.

Predseda Národnej rady SR a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár to povedal v relácii RTVS O 5 minút 12. V súčasnosti je v klube Sme rodina 17 poslancov. Kollár zároveň nechcel menovať konkrétnych poslancov, ktorí by mali prejsť do jeho klubu.