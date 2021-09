Brutálny útok v Trenčíne: Muž prezlečený za ženu dobodal tínedžerku! Besnil kvôli tejto absurdnosti?

Horor na ulici! Trenčínom otriasol v piatok pred deviatou večer krvavý incident.

Tínedžerka (17) kráčala po Električnej ulici, keď ju mal zrazu zozadu nožom trikrát bodnúť muž prezlečený za ženu. Čepeľ zostala zapichnutá v tele dievčaťa, ktoré ešte stihlo ujsť pár metrov a zavolať si pomoc kým spadlo na zem. Vážne zranenú školáčku prevážali do bratislavskej nemocnice vrtuľníkom, po operácii je už, našťastie, v stabilizovanom stave. Podozrivý útočník skončil v cele predbežného zadržania.

Podozrivý muž, ktorý má podľa našich informácií byť pôvodom z Moravy, má byť v Trenčíne známy. „Ja som toho chlapa poznal, občas som ho vozil, ale bol to veľmi divný chlap či žena,“ povedal taxikár, ktorý chlapa viezol. K ohavnému incidentu došlo v piatok pred deviatou hodinou večer. Tínedžerka kráčala po Električnej ulici, keď mal zrazu na ňu z kríkov vybehnúť muž prezlečený za ženu. S nožom v ruke ju mal trikrát bodnúť do chrbta. Dievčina začala utekať a podarilo sa jej ešte zavolať svojmu otcovi. Potom už spadla na zem.

Otec však okamžite zavolal záchranku a tá poranenú dievčinu ratovala. Záchranári potvrdili, že boli volaní na pomoc mladistvej, no vzhľadom na citlivosť prípadu sa k tomu nebudú vyjadrovať. „Na chodníku z doposiaľ neznámeho dôvodu páchateľ bodol do chrbta 17-ročné dievča. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví. Podozrivého muža policajti obmedzili na osobnej slobode a vykonávajú potrebné procesné úkony,” povedala Danka Adámiková, hovorkyňa trenčianskej krajskej polície.



Prevoz vrtuľníkom

Podľa našich zistení mal muž napadnúť školáčku preto, že mu nechcela dať mikinu. Tínedžerku mal bodnúť takým spôsobom, že stačilo málo a došlo by k tragédii. Čepeľ len tesne minula pľúca a srdce, zlomila sa a ostala zapichnutá v jej tele. Dievčinu previezli do trenčianskej nemocnice, kde ju stabilizovali a následne ju vrtuľníkom previezli do bratislavskej nemocnice. Tam podstúpila vážnu operáciu, po ktorej už je v stabilizovanom stave.

„Môžem potvrdiť, že sme v noci prijali spomínanú pacientku. Vzhľadom na to, že ide o maloletú osobu, nebudeme poskytovať bližšie informácie k jej zdravotnému stavu,“ uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská. Podľa našich informácií mal muž, prezliekajúci sa za ženu, krátko pred krvavým incidentom ukradnúť v obchodnom centre mobil. Tam ho mala nasnímať aj kamera. Chlap sa mal priznať k tomu, že dievčinu napadol aj preto, že mu pripomínala ženu, ktorú mal zabiť pred tromi rokmi. Tieto informácie polícia overuje.