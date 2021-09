Rockový úspech vo svete kociek: Za unikátnym nápadom stojí Slovák!

Kto sa hrá, nevystrája. Ak práve začínate premýšľať nad vianočnými darčekmi, LEGO má jedinečné riešenie pre milovníkov hudby.

Dánska spoločnosť ohlásila novú súpravu inšpirovanú elektrickou gitarou Fender Stratocaster. Ba čo viac, za unikátnym nápadom je slovenský architekt zo Zálesia Tomáš Letenay.

Geniálny nápad, ktorým oslovil dánskeho LEGO výrobcu. Slovák Tomáš Letenay svoj návrh elektrickej gitary prihlásil do súťaže LEGO Ideas Music to Our Ears 2020. Ako sa zdá, kreatívny tím dánskeho giganta má dobrý nielen sluch, ale aj zrak. Jeho návrh sa stretol s veľkým záujmom, a tak sa súprava napokon dočká svojho vydania už tento október. „Ako tínedžer som zvykol hrať na elektrickej gitare a vždy som sníval, že budem mať Fender Stratocaster, no nemohol som si ju dovoliť,“ uviedol Letenay.

Práve jeho návrh je inšpirovaný gitarou Stratocaster známej najmä zo 70. rokov minulého storočia od spoločnosti Fender. Jej stavebnicová verzia je na predaj v červenej a čiernej farbe. Gitara je vybavená šiestimi strunami a ladiacimi kolíkmi, samozrejmosťou je tiež popruh na rameno. Súčasťou súpravy je aj zosilňovač. LEGO verzia tak verne zachytáva skutočného ducha týchto elektronických gitár.

Jimi Hendrix

Americký rocker Jimi Hendrix († 27) prevažne preferoval gitary Fender Stratocaster. Na prvú gitaru tejto značky mu musela v roku 1966 požičať peniaze jeho vtedajšia priateľka. „Najlepšia všestranná gitara na veci, ktoré robíme,“ pochvaľoval si.

LEGO Fender Stratocaster