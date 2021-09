Dôchodcovi Miroslavovi Sulákovi z Piešťan horí srdce pre cyklistiku: 800 km v karavane kvôli Saganovi!

Odvaha mu rozhodne nechýba! Dôchodca Miroslav Sulák (72) z Piešťan je naozaj vášnivým fanúšikom cyklistiky.

O zapálení pre tento šport svedčí fakt, že na pretekoch Okolo Slovenska prejde počas všetkých etáp vrátane prológu dohromady viac ako 800 km karavanom kvôli tomu, aby mohol v cieľových rovinkách obdivovať výkony Petra Sagana (31).

Pána Miroslava sme stretli v cieli druhej etapy, ktorá finišovala v Dolnom Kubíne, kam prišiel z Košíc, kde sa odohrával úvod pretekov. „Moja vášeň pre cyklistiku sa rodila jednoducho. Tento šport mi učaroval už v mladosti, keď som však nemal možnosť naplno sa mu venovať. Začal som až v neskoršom veku, aj keď už iba ako fanúšik či skôr taký nadšenec cyklistiky. Každý rok sledujem všetky svetové podujatia typu Tour či Giro. Keď som sa dozvedel, že na domácom podujatí Okolo Slovenska bude možnosť vidieť Petra Sagana naživo, nebolo čo riešiť,” povedal pre Nový Čas sympatický dôchodca, ktorý brázdi spolu s profesionálnym pelotónom slovenské cesty v karavane.

Nie je to prvý raz

„Rozhodol som sa zorganizovať cestu karavanom z Piešťan do Košíc, odkiaľ sa systematicky presúvam od prológu až do záverečného cieľa štvrtej etapy v Trnave. Nie je to moja prvá akcia tohto typu, už som sa takto dvakrát zúčastnil spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka. Práve tam ma to chytilo za srdiečko,” dodal pán Miroslav. Cestu si, samozrejme, dopredu starostlivo naplánoval.

Varí si sám

„Raňajky a večere si robím v karavane, obedy vyriešim väčšinou po ceste medzi etapami. Mám to vyrátané tak, že by som mal za celé preteky precestovať okolo 800 km. Presnú sumu, ktorú za tento výlet miniem však neviem vyčísliť. Ani sa tým vôbec nezaoberám, nie je to pre mňa vôbec dôležité. Som rád, že tu vôbec môžem byť a mám možnosť si naplno vychutnať atmosféru pretekov,” uzavrel superfanúšik Petra Sagana.