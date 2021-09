Pandémia naberá na obrátkach: Zákaz svadieb v Bardejove, snúbenci to vyriešili po svojom

Museli pritvrdiť! Pandemická situácia v okrese Bardejov sa rýchlo zhoršuje. Pribúda nakazených koronavírusom a pomaly sa plnia nemocnice.

Z veľkej časti ide o dôsledok nižšieho počtu zaočkovaných obyvateľov, ktorí navyše miestami nedodržiavajú opatrenia. Aj preto sa okres od piatka prefarbil na covid automate do bordovej, čo v praxi znamená oveľa prísnejšie obmedzenia. Dotkne sa to napríklad svadobčanov, ktorí v najbližších týždňoch nebudú môcť organizovať veľkolepé hostiny...

Bardejov červenú farbu v rámci covid automatu preskočil a rovno sa prehupol do bordovej fázy, ktorá indikuje zavedenie prísnejších pravidel plošne pre celý okres. Zmenu farby zapríčinili nové pozitívne prípady, a tak kvôli obavám zo šírenia nákazy preventívne opatrenia nezavedú až v pondelok, ale vstúpili do platnosti už od piatka. Dotkne sa to rôznych oblastí života, medzi nimi napríklad svadobných hostín. „Máme obavy, aby svadby plánované na tento víkend neurobili niekoľkonásobné zvýšenie počtu pozitívnych v ďalšom týždni,“ informovalo v stanovisku RÚVZ Bardejov.

Hovorca mesta Štefan Hij po zasadnutí krízového štábu pre Nový Čas uviedol, že samospráva neplánuje organizovať žiadne hromadné podujatia a práca úradu bude prebiehať za dodržania predpísaných opatrení. Návštevníci musia nosiť respirátory, regulovať budú počty osôb, platiť budú rozostupy a návštevy si musia dezinfikovať ruky. „Samospráva vyzýva všetkých, aby dbali na prísne dodržiavanie nariadení, lebo len takto prejavenou zodpovednosťou možno znížiť riziko nákazy,“ uviedol Hij, podľa ktorého v okresnom meste najbližšie tri víkendy nenaplánovali žiaden civilný sobáš. Ako je to možné?

Miestni sa totiž vynašli a svadobné oslavy buď zrušili, alebo ich presunuli do susedných okresov, ktoré takéto akcie ešte stále povoľujú, pretože na covid semafore majú farbu, ktorá to dovoľuje. V obľúbenom podniku Steakhouse v Bardejove Novému Času potvrdili, že nemajú nahlásené žiadne svadby. Za zhoršujúcu situáciu si podľa miestnych môžu samotní Bardejovčania, lebo sú menej ostražití, mnohí počas nedávnych sviatkov zavítali na nákupy na poľské trhy a ani so zaočkovanosťou to nie je najlepšie.

Aké pravidlá platia pre neočkovaných, testovaných a po covide v tomto okrese.