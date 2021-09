Raperi zdvihnú porotcov ČSMT zo stoličiek: Do šou sme prišli kvôli zosnulým mamám!

Majú za sebou ťažké obdobie! Úspešná šou Česko Slovensko má talent aj tento rok prichádza s novými hviezdami a aj životnými príbehmi.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Svoje nadanie prišli ukázať kamaráti Aleš Šarkozi (35) a Michal Šubrt (35) so svojou rómskou rapovou kapelou Charizma. Okrem toho, že sa poznajú od detstva, ich spája aj to, že ich maminy sa na nich pozerajú z neba. Chalani prišli do Talentu kvôli nim!

Rómski raperi Aleš Šarkozi a Michal Šubrt predvedú svoje vystúpenie v šou Česko Slovensko má talent. Nadaní chalani majú za sebou naozaj smutné chvíle. Osud im zobral ich najdôležitejšie ženy. Aleš stratil mamu pred tromi rokmi a Michal pred rokom a pol. Jeho mamu dlhé roky trápila ťažká choroba.

„Obe naše mamy milovali Talent. My sme to urobili hlavne kvôli nim. Inak by sme do nejakej súťaže nešli,“ vysvetlil Michal. „Veríme, že nám táto súťaž môže priniesť fanúšikov, aj Talent poznáme, či náš alebo zahraničný, ale hlavné fanúšičky boli práve naše mamy,“ doplnil Aleš.

V srdci budú naveky

Michal na mamu myslí každý deň. „Bola tou najlepšou mamou, babkou, sestrou aj kamarátkou. Bola pre mňa všetkým. Milujem ťa, maminka moja, a v srdci po tebe zostala diera,“ zveril sa Michal po smrti mamičky. Talentovaný raper to má o to ťažšie, že sa momentálne musí starať o milovaného otca, ktorý má leukémiu. Napriek ranám osudu si chalani plnia svoje sny a rozbalia to aj pred porotou už v sobotu na obrazovkách Jojky.