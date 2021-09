Advokát bývalého generálneho riaditeľa PPA: Máme dôkazy o šokujúcom manipulovaní vyšetrovania!

Korunný kajúcnik v kauze Dobytkár Marek Kodada, svedčiaci ako jediný svedok proti Jurajovi Kožuchovi, bývalému generálnemu riaditeľovi PPA, počas kľúčovej časti prebiehajúceho vyšetrovania manipuloval svoje výpovede.

Konštatoval to v piatok advokát Juraja Kožucha Roman Balco. Nezrovnalosti, chyby a protirečenia svojej výpovede mal kajúcnik voči Jurajovi Kožuchovi upravovať vždy následne po prečítaní jeho výpovede. Podľa advokáta mu tak umožnil konať sám vyšetrovateľ.

„Kajúcnik Marek K., ktorý ako jediný vypovedá proti môjmu klientovi, upravoval nezrovnalosti a chyby vo svojej výpovedi na základe prístupu k spisu a výpovedí môjho klienta. Doslova po každej výpovedi pána Juraja K. si ju prišiel do spisu prečítať a následne tú svoju upravil tak, aby opravil nezrovnalosti, ktoré môj klient namietal. Umožnil mu to vyšetrovateľ tým, že štatút svedka Marekovi K. prisúdil až po poslednej výpovedi môjho klienta. Tým vyšetrovateľ zabezpečil, aby si mohol kajúcnik spis prakticky nosiť domov a pripravovať si úpravy výpovede. Disponujeme o tom dôkazmi a považujeme to za šokujúce manipulovanie vyšetrovania v prospech kajúcnika,“ povedal Roman Balco.