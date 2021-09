Svedok Peter Petrov bonzol Borisa Kollára: Ako sa Sme rodina mala vyhrážať povalením vlády!

Hnutie Sme rodina malo podľa stíhaného svedka Petra Petrova alias Tigra pohroziť povalením vlády v prípade odvolania vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej z funkcie.

Vyplýva to z odposluchov, ktoré cituje Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vo vznesení obvinenia voči štyrom vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Tiger, keď som ho viezol, vraví, že má informáciu, že bola porada minister, premiér, Kollár, kde Kollár povedal, že pokiaľ sa niekto dotkne Santusovej, že povalia vládu,“ povedal príslušník Policajného zboru Peter Turňa obvinenému vyšetrovateľovi Pavlovi Ďurkovi a obvinenému dočasnému šéfovi ÚIS Petrovi Scholtzovi. Vyšetrovateľ Pavol Ďurka Turňovi odpovedal, že si nemyslí, že pre „nejakú“ vyšetrovateľku by niekto položil vládu. „To by musela mať inak zlaté kosti,“ dodal Peter Scholtz.

Vyšetrovateľ ÚIS začiatkom týždňa vydal uznesenie o začatí trestného stíhania a vzniesol obvinenia voči dvom príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Jánovi Čurillovi a Pavlovi Ďurkovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Pokyn na vznesenie obvinenia vydal prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Obvinenie sa týka ovplyvňovania výpovedí svedkov. Inšpekcia ministerstva vnútra obvinila ďalších dvoch zadržaných vyšetrovateľov NAKA Milana Sabotu a Štefana Mašína zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Obvinili aj dočasného šéfa policajnej inšpekcie Petra Sch., a to zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Všetkých vzal súd do väzby.

Agentúra SITA požiada o reakciu predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) a predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).