Počasie sa zmení o 180 stupňov: Táto časť Slovenska môže na slniečko zabudnúť

V niektorých okresoch na západnom Slovensku hrozia od večera búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

V okresoch Bratislava a Senec platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami od 18.00 h do piatka (17. 9.) do 8.00 h. V okresoch Krupina, Veľký Krtíš, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta od 19.00 h do piatka do 8.00 h. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu," uviedli meteorológovia.

Výstraha pred dažďom platí v piatok od 8.00 do 20.00 h v niektorých okresoch Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja.