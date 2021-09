V obci Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica skončilo osobné auto v potoku.

Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, vodič pravdepodobne minul odbočku a zaparkoval to rovno do miestneho potoka. Dychová skúška už odhalila pravdepodobné príčiny. Nafúkal až 2,75 promile alkoholu a so zraneniami bol prevezený do nemocnice.