Martin brutálne popravil dvoch mladíkov († 20, † 22) na hasičskej zábave: Poznačil vraha osudný pád na hlavu?!

Rodičia, ktorí na hasičskej zábave v Horovciach prišli o svojich synov, sa len s veľkou námahou pozreli opäť do očí človeka, ktorý niekoľkokrát stlačil spúšť ilegálne držanej zbrane a pálil do davu nič netušiacich mladých ľudí.

Martin Cíbik (38) po roku opäť roztrasenými rukami a hlasom prosil užialených rodičov o odpustenie. Snažil sa nielen ich, ale aj súd presvedčiť, že to, čo spáchal, nebolo z jeho strany úmyselné alebo premyslené. V minulosti sa pritom k činu priznal. V súdnej miestnosti sedeli aj jeho rodičia, ktorí odmietli pred súdom vypovedať. Z ich výpovedí zo zápisnice však mrazí!

Okresný súd vymeral strelcovi z hasičskej zábavy 25-ročný trest. Prokurátor a ani obhajca s trestom však nesúhlasili a vec sa tak dostala na krajský súd. Ten nariadil Okresnému súdu v Trenčíne opäť celú vec prejednať. Martin Cíbik sa tak po roku opäť posadil zoči voči rodičom svojich obetí. V lavici svedkov so sklonenými hlavami sedeli aj jeho rodičia. Tí však odmietli pred súdom vypovedať a odišli z pojednávacej miestnosti. To, čo vypovedali pred prokurátorom, však na súde odznelo. Podľa ich výpovedí ho pred šiestimi rokmi vyhodili z domu.

Nedalo sa podľa ich slov s ním vydržať a dokonca sa ho báli. „Nedalo sa s ním. Všetko to vyvrcholilo, keď zmlátil mladšieho brata. Ten na neho zavolal, že ,Máš návštevu, ty debil.´ Martin vyskočil a dobil ho, mlátil ho do hlavy,“ vypovedali rodičia s tým, že mu ponúkli aby sa odsťahoval. Dostal od nich podľa ich slov 16-tisíc eur aby si kúpil garsónku a darovali mu aj auto. Garsónku sa však podľa nich nekúpil a prespával u jeho starej mamy alebo v lese.

Rodičia sú presvedčení, že s ich synom nie je všetko v poriadku. Ako prezradili, v 15 rokoch spadol počas korčuľovania na hlavu. „Niekedy mal dobré nápady a inokedy sa správal ako 5-ročné decko. Podľa mňa nebol v poriadku, raz bol ako génius a inokedy ako dieťa. Keď mu niekto oponoval, bol zlý, nikdy si nepripustil chybu a bol zákerný. Súrodenci mu radšej prikývli, len aby sa nenahneval. Nestýkal sa ani so seberovnými, ale deťmi, tie ho poslúchali,“ vypovedal otec s tým, že mal obrovskú averziu voči polícii.

„Rozbíjal policajtom okná na autách a robil im zle. Ako malý mal aj vzduchovku, ale pri jeho povahe sme sa báli, že by niečo nevyviedol, tak sme mu ju vzali a dali jeho bratrancovi. Že by mal ale nejaké zbrane, sme nevedeli," vypovedali svorne rodičia. Martin Cíbik však povedal, že si nemyslí, že by sa ho rodičia báli ale skôr, že si nerozumeli. Tichým hlasom a trasúcimi rukami sa opäť ospravedlnil aj užialeným rodičom mladíkov, ktorých popravil. Žialiaci pozostalí sa však vrahovi svojich detí nedokázali pozrieť ani do očí.