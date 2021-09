Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity: Pápežov odkaz musíme pretaviť do reality

Svätý Otec František nám počas pastoračnej návštevy Slovenska pripomenul, že je potrebné systematicky a intenzívne pracovať na začleňovaní marginalizovaných rómskych komunít.

Vyhlásila to splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková s tým, že jeho odkaz je potrebné pretaviť do reálnej práce s ľuďmi pod hranicou chudoby. TASR vyhlásenie zaslal Michal Šľachta z úradu splnomocnenkyne.

„Myslím, že práve teraz je vhodný čas na to, aby sme my všetci, ústredné orgány štátnej správy, obce, mimovládne organizácie a samotní Rómovia spojili sily a začali pracovať na zmene, ktorá môže byť už o pár rokov v rómskych komunitách viditeľná," uviedla Bučková. Poukázala na to, že Slovensko má príležitosť využiť finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, ako aj zo zdrojov EŠIF-u.

Splnomocnenkyňa aktuálne v spolupráci so zástupcami ministerstiev, mimovládnych organizácií, cirkví, akademickou a vedeckou obcou pripravuje plány, ktoré majú prispieť k zlepšeniu súčasného neuspokojivého stavu najmä oblasti vzdelávania, bývania, zdravia, zamestnanosti a boja s protirómskym rasizmom. Na úrade tiež pracujú na príprave nového programového obdobia 2021 - 2027 prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu, v rámci ktorého by sa malo investovať najmä do rozvoja základnej infraštruktúry, podpory bývania, vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami či do budovania ľudských zdrojov a miestnych občianskych poriadkových služieb.

„Je zrejmé, že bez tvrdých investícií by nebola podpora ľudských zdrojov natoľko efektívna, aby sa zlepšili sociálnoekonomické podmienky obyvateľov v komunitách. Je potrebné sústrediť sa na to, v čom je situácia najhoršia. To je najmä chýbajúca infraštruktúra, prístup k pitnej vode, kanalizácii, ako aj k bývaniu,“ doplnila Bučková.